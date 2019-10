Otacílio desconversa sobre subprefeito

Ele minimizou a importância do cargo após a prisão do

subprefeito; uma das funções seria entregar cartas em Sodrélia

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma semana depois da prisão do subprefeito de Sodrélia por tráfico de drogas e embriaguez ao volante, o prefeito Otacílio Parras (PSB) se pronunciou pela primeira vez sobre o caso na manhã de sexta-feira, 18, durante seu pronunciamento semanal na rádio Difusora. Ele se apressou em lembrar que ele não teve qualquer participação na prisão de Leandro Gonçalves de Souza, assim como o crime não foi cometido em decorrência do cargo de subprefeito. “É preciso esclarecer que ele foi preso por uma atitude pessoal de comportamento dele, sem nenhuma relação com o cargo, à noite e fora do horário de trabalho”, disse o prefeito.

Otacílio não quis fazer comentários sobre o episódio, limitando-se a falar sobre o cargo e suas funções em Sodrélia. Ele explicou que Leandro Gonçalves havia sido exonerado “de fato”, mas que o ato só seria oficialmente sacramentado com a publicação da portaria no “Semanário Oficial do Município”, na edição de ontem.

Em seguida, o prefeito começou a falar sobre as características do cargo, inclusive minimizando a importância do subprefeito. Otacílio lembrou que o cargo possui baixo salário, de R$ 1,4 mil (na verdade, o vencimento em setembro foi de R$ 2.701,86) e que ele teria solicitado à assessoria para dar esta informação à TV Tem, afiliada da Rede Globo. “A TV Tem pensava que é como um subprefeito das regionais de São Paulo, que administra milhões de habitantes. Sodrélia tem apenas 200 pessoas”, afirmou.

Otacílio também ressaltou que o cargo não possui vínculo empregatício, o que não é verdadeiro. Afinal, Leandro Gonçalves de Souza está na folha de pagamentos da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, com todas as informações salariais e o cumprimento de 200 horas mensais. No site da prefeitura, consta, inclusive, a data de 11 de março deste ano como sendo a de admissão no cargo.

No entanto, ao contrário de março deste ano, quando anunciou Leandro Gonçalves como o novo subprefeito em substituição a Valdir Sartori, desta vez Otacílio desvalorizou o cargo. “Não está vinculado a nenhuma secretaria e, por se tratar de um distrito, é ligado diretamente à secretaria de Administração e ao gabinete do prefeito”, explicou.

Uma das funções do cargo, segundo Otacílio, é apenas entregar correspondências. “Como o Correio não mantém distribuição no distrito, as correspondências ficam na subprefeitura e as pessoas vão retirar. Assim, o subprefeito acaba conhecendo as pessoas ao entregar estas correspondências”, disse. Otacílio Parras também explicou que o subprefeito é responsável pelo material de limpeza e tintas para pintar calçadas. “E ele ainda atende a população, caso seja necessário”, afirmou.

Otacílio só não quis falar especificamente sobre o episódio da prisão do subprefeito por tráfico de drogas. “Sem mais comentários”, disse, mudando de assunto.

Prefeito apresentou nomeado aos

moradores e ‘apostou’ em Souza

Em março, ele revelou que conhecia

Leandro há anos e que era ‘aposta pessoal’

No dia 12 de março deste ano, Otacílio Parras anunciou com pompas a nomeação de Leandro Gonçalves de Souza como o novo subprefeito do distrito de Sodrélia. Na ocasião, o cargo parecia ter uma importância muito maior do que o prefeito ressalta agora, depois que Leandro foi preso por tráfico de drogas e por dirigir embriagado. O curioso é que Leandro substituiu Valdir Sartori, que estava no cargo havia anos e foi sumariamente demitido depois que uma foto dele com um copo de cerveja foi vazada propositalmente do celular do vereador Marco “Cantor” Valantieri e chegou ao prefeito. Para Otacílio, o ato foi imperdoável e ele demitiu Sartori no mesmo dia.

O novo ocupante ganhou a simpatia do prefeito e passou a ter espaço na mídia, principalmente com a divulgação de fotografias em que ele aparece trabalhando.

A demissão do antigo subprefeito aconteceu em fevereiro e teve forte repercussão pela forma como foi feita. Valdir Sartori, que estava no cargo desde 2013 e tinha o apoio dos moradores de Sodrélia, apareceu numa fotografia num bar bebendo cerveja. Na imagem aparece o vereador Paulo Pinhata, que também foi alvo de retaliação por parte do grupo governista. A foto foi publicada no jornal de propriedade do secretário de Comunicação na época, que se referiu a Pinhata como “companheiro de mesa” do subprefeito. Para o vereador, ele foi vítima de “armação”.

Até hoje, há insinuações contra Pinhata, que rompeu com Otacílio no final do ano passado, ao derrotar o candidato do prefeito à presidência da Câmara.

Após a demissão sumária de Sartori, moradores de Sodrélia ainda tentaram convencer o prefeito a voltar atrás, entregando a ele um abaixo-assinado. Não houve, porém, uma segunda chance.

Velho conhecido

Poucos dias depois da exoneração de Valdir Sartori, Otacílio anunciou o novo subprefeito. Em entrevista à Difusora na época, o prefeito revelou o nome do indicado, um antigo cabo eleitoral do vereador Marco “Cantor” Valantieri.

“É uma aposta do prefeito, uma escolha pessoal minha e chama-se Leandro, coincidentemente o mesmo nome do meu filho”, disse. Segundo Otacílio, tratava-se de “um menino sofrido do Parque das Nações e que já teve seus problemas pessoais”, sem revelar mais detalhes sobre a frase.

O prefeito explicou que a nomeação aconteceu porque o próprio Leandro foi pedir emprego em seu gabinete. “Não é de agora que eu o conheço. Na verdade, conheço o Leandro desde criança, pois ele tem a idade do meu filho”. Em seguida, disse que o fato de conhecê-lo desde a infância foi fundamental para a nomeação.

Na ocasião, o prefeito contou que foi pessoalmente a Sodrélia apresentar o novo subprefeito aos moradores, ao lado dos secretários de Agricultura e do Meio Ambiente, com quem Leandro teria relacionamento. “Tenho a convicção de que ele fará um ótimo trabalho em Sodrélia, pois é uma pessoa que merece e que tem um viés diferente”, afirmou. Sete meses depois, o subprefeito Leandro Gonçalves de Souza foi preso por tráfico de drogas e embriaguez ao volante.