Ações de conscientização marcam o “Outubro Rosa”

Academia promoveu ‘aulão’ de Muay Thai

para mulheres; na Câmara, houve palestras

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A campanha “Outubro Rosa”, que tem como principal objetivo alertar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, contou com diversas ações na semana passada em Santa Cruz do Rio Pardo. No auditório da Câmara, houve palestras com profissionais da área médica organizadas pela secretaria municipal de Saúde. Para destacar a importância da atividade física na prevenção das doenças, a academia “Chute Boxe” promoveu um “aulão” de Muay Thai com a presença de dezenas de alunas caracterizadas com a cor da campanha.

Na quinta-feira, 17, o auditório da Câmara municipal ficou lotado para o evento promovido pela prefeitura, que foi aberto ao público em geral. Servidores e representantes de projetos da administração, como o “Reviver”, voltado às pessoas da terceira idade, também compuseram a plateia. A programação contou com as palestras dos médicos Gustavo Brasil do Carmo Zacura e Haluana Garret Lemos P. Zacura, além da terapeuta Eva Carla Tersariolli. Ainda houve sorteio de brindes.

Também na quinta-feira, a academia “Chute Boxe” realizou um treino especial, só com mulheres, todas vestidas de rosa. O objetivo foi engajar as alunas na campanha e ressaltar o papel fundamental da atividade física, não apenas para a prevenção do câncer, mas para a manutenção da saúde como um todo. Meriany Pilon, 27, é um exemplo disto. Ela pratica Muay Thai há 2 anos, aliado a uma reeducação sua alimentação. Como resultado, 16 quilos a menos e muito mais disposição. “Treino de três a cinco vezes por semana. Não gostava de musculação, mas me encontrei na luta. Sempre chamo amigas para conhecer. Faz bem para o corpo e para a mente”, afirmou Meriany.