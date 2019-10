Crianças ganham mais um dia de diversão

Com a intenção de resgatar as origens

da vila, evento contagiou moradores

As crianças da vila “Bom Jardim” ganharam mais um dia de muita diversão na tarde de sábado, 19, em Santa Cruz do Rio Pardo.

O evento não tem relação com o tradicional almoço oferecido no Dia das Crianças e é completamente independente.

O vínculo, na verdade, vem com o projeto ‘Fala Bom Jardim’, de valorização da vila que sofreu um processo de desfavelamento e já foi motivo, inclusive, de documentário.

Foram instalados brinquedos e distribuídos alimentos, como pipoca e algodão doce. Ainda sobrou tempo para cortar um bolo.

Tudo foi feito através de doações de moradores e trabalho voluntário. A maior preocupação do evento, segundo os organizadores, é com as crianças. Eles afirmam que é preciso resgatar a identidade do bairro.