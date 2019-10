DICAS – Edição de 20/10/2019

Sem rastros..

O prefeito Otacílio Parras (PSB) quer esquecer o quanto antes as trapalhadas com a nomeação de um subprefeito que acabou sendo preso por tráfico de drogas e embriaguez ao volante. Ele já deu ordens aos seus assessores para apagar todas as fotos, publicadas em sua página política pessoal e na da prefeitura, em que aparece o antigo ocupante. Já o ex-subprefeito ainda informa em sua página que continua trabalhando na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.

Mais um

Por ordem do Tribunal Regional do Trabalho, a Codesan foi obrigada a reintegrar mais um funcionário demitido ilegalmente no governo de Otacílio Parras. Agora é Rodrigo Fernandes Barbosa, que ganhou na Justiça o direito de receber todos os salários desde a época da demissão, em 2015, até a data da reintegração. Como a Codesan hoje é uma autarquia, o município vai gastar uma boa fatia dos cofres públicos para bancar a irresponsabilidade.

Nem vírgula

O site de notícias de propriedade do secretário de Comunicação da prefeitura não publicou nenhuma linha sobre a prisão do subprefeito de Sodrélia, nomeado por Otacílio Parras, por tráfico. A ordem teria sido do próprio prefeito.

O motivo

Verdade seja dita. O episódio da prisão do subprefeito ganhou repercussão na imprensa, inclusive em emissoras de televisão do País, somente pelo fato do envolvido ter a função pública. Não fosse isso, certamente a notícia seria rodapé de jornal ou notinha em emissora de rádio. E olha lá…

Cães agradecem

Será votado na noite desta segunda-feira, 21, projeto apresentado pelos vereadores Luciano Severo e Cristiano Neves proibindo a soltura de rojões e fogos de artifício que causem poluição sonora. O tema já é tendência em toda a região e visa preservar animais, especialmente cães.

E agora?

Embora sancionasse, o prefeito Otacílio Parras criticou há meses um projeto de Luciano Severo (PRB) que autorizou a parada de ônibus fora dos pontos para mulheres, grávidas e deficientes. Agora, entretanto, é lei estadual. O governador João Doria (PSDB) acaba de sancionar lei semelhante, permitindo o desembarque de idosos fora dos pontos à noite.

Em tempo

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) vai apresentar amanhã uma moção de louvor à família do ex-prefeito Carlos Queiroz, que morreu há 50 anos e foi um dos melhores administradores da cidade.. Finalmente alguém se lembra de um vulto histórico.

Ipaussu premia professores

A prefeitura de Ipaussu, através da secretaria de Educação, premiou os três professores que se destacaram no projeto ‘Educa+ Professor Fascinante’. São eles Valquíria Cristina de Oliveira Santos, Ronie Paulo Oliveira e Regiane Fernanda Pilati Oliveira.

‘Coisas de Política’

O relógio

Tem a história daquele vereador recém-eleito que, ao receber o primeiro salário, foi realizar seu “sonho de consumo”: comprar um relógio. Mas tinha que ser um relógio “da hora”, bem vistoso.

Na relojoaria da praça olhou, comparou, experimentou e acabou comprando um reluzente relógio dourado.

No dia seguinte, logo pela manhã, procurou a loja decidido a devolver a compra. Se aproximou do vendedor e foi logo dizendo:

— Olha, estive aqui ontem e levei este relógio, mas ele veio com defeito. Imagine que, logo no meu primeiro compromisso da Câmara, marcaram às 14h, mas ele só marca até 12h. Portanto, está faltando dois números nele… E ainda por cima eu quase perdi a hora da minha reunião.

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)