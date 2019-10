Uma escola no mundo da Lua

Evento teve exposições, teatro, música, desenhos e envolveu

alunos e professores; tema foi a chegada do Homem à lua

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Os 50 anos de um dos mais importantes passos do homem na conquista do espaço foram lembrados pela escola “Zilda Comegno Monti” na semana passada, como tema principal da 10ª edição da “Semana Cultural”. A chegada do homem na lua, no dia 21 de julho de 1969, contagiou os alunos e proporcionou uma série de exposições em salas de aula e até no pátio da escola de Santa Cruz do Rio Pardo. Ao mesmo tempo, os estudantes pesquisaram sobre o único satélite natural da Terra, os elementos de sua composição e até o folclore que existe em torno da lua. O resultado foi exposto na quinta, 17, e sexta-feira, 18.

Além de todos os 450 alunos dos três períodos do Ensino Fundamental II e Médio, os pais e até estudantes de outras escolas puderam ver de perto os trabalhos. A diretora Rosemeire Jacomo Claudio disse que a “Zilda” foi obrigada a limitar as visitas por absoluta falta de espaço adequado. “Nossas salas são pequenas e, então, só temos condições de receber grupos menores da nossa região”, explicou. Assim, alunos da escola “Durvalina Teixeira da Fonseca” e da APAE, que ficam nas proximidades, visitaram as exposições. Mas o tema foi tão envolvente que até mesmo dirigentes da Delegacia Regional de Ensino de Ourinhos prestigiaram o evento.

A diretora lembrou que o evento ressaltou a importância da mulher na chegada do homem à lua. “Na época, mulheres negras da Nasa tiveram um papel fundamental neste avanço tecnológico, numa época em que a discriminação racial nos Estados Unidos era muito forte”, disse.

Rosemeire destacou que a “Semana Cultural” é um momento “muito especial” na vida da escola. “Todos puderam observar a alegria contagiante dos alunos e professores na organização e envolvimento com o tema escolhido”, disse. “Houve até um trabalho interessante alertando sobre o ‘Setembro Amarelo’, sob a perspectiva da lua. Realmente a Semana Cultural deste ano vai deixar saudades”, afirmou.

Segundo a professora Genoveva de Fátima Augusto Oliveira, da “Sala de Leitura”, o tema foi escolhido no início do ano e, desde então, todos os professores desenvolvem o assunto nas atividades com os alunos. “Isto é trabalhado na Geografia, História, dentro da Língua Portuguesa, Física, Biologia, enfim, passa por todas as disciplinas. Há atividades de teatro, mitologia, astrologia e até música dos anos 1960, quando houve a chegada à lua”, disse. Até mesmo a lenda do Lobisomem, com origem na mitologia grega em que um homem se transforma em lobo nas noites de lua cheia, foi lembrada por uma sala de aula.

Produção

Cada classe produziu uma exposição. No 9º A, por exemplo, os alunos mostraram os minerais comuns da Terra e seu satélite ou aqueles que somente existem na lua. A decoração teve até alguns minerais verdadeiros, como o granito. “A gente se esforçou para fazer uma exposição bem elaborada e deu certo”, disse o aluno Victor, de 15 anos. Segundo ele, os jovens de hoje quase não comentam sobre a lua e as ciências no dia a dia. “Mas, com certeza, de agora em diante vamos olhar para a lua de uma forma diferente. Aliás, quem visitou a exposição tem a certeza de que o homem realmente chegou à lua”, afirmou.

Numa sala próxima, os alunos tiveram a ideia de mostrar as imagens da época, com vídeos e a histórica pegada de Neil Armstrong. Todo o cenário é escuro, como o espaço, com vários monitores mostrando imagens e vídeos da Nasa. Enquanto o visitante observa, o aluno Victor Henrique, 14, do 9º B, narra episódios da epopeia lunar e as características da lua. Nas pesquisas, o grupo entrou no site da Nasa e pesquisou imagens oficiais do primeiro pouso tripulado na lua. “Este tema desperta a curiosidade das pessoas. Nós fizemos um cenário escuro, com músicas altas, de propósito”, disse.