Pinhata adia mais uma vez projeto para reduzir salários de comissionados

Presidente disse que vai

marcar reunião com vereadores

Para muitos, já era previsível. O fato é que, mais uma vez, o projeto do presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), que prevê a reestruturação salarial dos funcionários comissionados, não vai entrar na pauta da sessão desta segunda-feira, 21. Ontem, o vereador explicou que foi convencido a agendar uma reunião com todos os vereadores antes de submeter o projeto ao plenário. Assim, a proposta só deve ser debatida em novembro.

O projeto prevê a redução dos vencimentos dos funcionários comissionados, que são os maiores da região e superam, em muito, cargos idênticos ocupados na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo Pinhata, o objetivo é cortar pela metade os valores.

O problema acontece porque há muitos anos a Câmara não muda os cargos de confiança, mesmo com a troca de presidente. Ao longo dos anos, os comissionados foram incorporando benefícios salariais que engordaram os vencimentos. Estes benefícios a cargos em confiança — como anuênios e quinquênios — só existem na administração pública de Santa Cruz e constam na Lei Orgânica do Município. Estes valores, porém, não serão retirados caso os mesmos funcionários continuem nos cargos.

Paulo Pinhata disse que foi aconselhado pelo vereador Murilo Sala (SD) a agendar uma reunião antes da votação. “Ele disse que é preciso um esclarecimento mais amplo e me convenceu. Vou reunir os vereadores na próxima semana, mas o projeto já deu entrada”, disse. O presidente disse que a base governista já teria sinalizado que pode votar a favor, embora com algumas mudanças. “A população está pedindo isto e ninguém será louco de votar contra”, afirmou.

A proposta, se aprovada, passa a vigorar a partir de janeiro de 2020. Ele avalia que haverá economia superior a R$ 300 mil por ano. Funcionários concursados da Câmara também têm altos salários, mas os valores não podem ser reduzidos.

Para Pinhata, o próximo passo será retirar os benefícios trabalhistas aos comissionados, previstos na Lei Orgânica. Ele advertiu que há jurisprudência apontando que estes pagamentos são indevidos para cargos de livre nomeação. Esta votação, entretanto, ficará para o próximo ano.

O vereador Murilo Sala (SD) confirma que conversou com Pinhata na semana passada, mas não acredita que a bancada governista esteja apoiando o projeto. “Sei que há vereadores da base governista que são contra o projeto, enquanto outros estão em dúvida”, explicou.