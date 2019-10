Artigo: ‘Rosa de esperança’

Rosa de esperança

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

No Brasil, as estimativas de incidência de câncer de mama até o fim de 2019 são de 59.700 casos novos, o que representa 29,5% dos cânceres em mulheres, o segundo que mais acomete brasileiras, só atrás do câncer de pele não melanoma. Porém, o câncer de mama é o que maia mata. Em 2016, ocorreram 16.069 mortes de mulheres pela doença no país. Os dados são os mais recentes do INCA (Instituto Nacional de Câncer), órgão ligado ao Ministério da Saúde.

A preocupação entre as idosas é ainda maior, pois a incidência cresce entre mulheres com mais de 70 anos, seguidas das pacientes com mais de 60 anos. A explicação não é difícil e segue a tendência mundial: o risco de desenvolver câncer aumenta com o avançar da idade.

A estatística, por si só, já é alarmante o suficiente para todas nós, mulheres, ficarem atentas a sintomas e fazer do autoexame uma prática absolutamente rotineira. E se todas já estão cansadas de saber disso, por que uma mobilização tão grande como o Outubro Rosa? Porque sempre precisamos lembrar que a mulher é forte o suficiente para enfrentar uma doença com consequências tão íntimas e delicadas.

O seio tem várias representações para as mulheres: autoestima, feminilidade, fertilidade, maternidade, sensualidade. Quando um tumor atinge essa parte tão sensível e importante do corpo, não é só uma dor física, mas também psicológica. Ter a mama retirada (parcialmente ou em sua totalidade) dilacera o corpo e o coração da mulher. E qual a solução para uma situação tão delicada? O amor. O amor da mulher pelo seu corpo e do marido ou namorado pela companheira magnífica que ele tem ao lado. A parte do corpo que se foi deve ser substituída pelo carinho e apoio. A melhor arma para quem passa pela consequência mais brutal do câncer de mama é a autoestima.

Sim, sabemos que não é nada fácil e na teoria é uma coisa e na prática é outra. E aí entra de novo a importância do Outubro Rosa: mobilizar mulheres, doentes e saudáveis, para falar sobre prevenção, sofrimento, superação e amor próprio. As mulheres de nossa região (e os homens, por que não?) têm um encontro obrigatório na próxima quinta-feira (24 de outubro), às 19h, no Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto, para o 6º Encontro Outubro Rosa, organizado pela Clínica Imagem, com o tema “Qualidade de vida no câncer de mama”. Eu estarei lá com outros grandes profissionais para falar sobre o assunto.

A esperança tem uma nova cor: o rosa. Esperança pela conscientização, pela prevenção e pela luta. Porque nada deve ser mais forte do que uma mulher que combate o câncer de mama.

* Nayara Moreno

é enfermeira

pós-graduada e

Responsável

Técnica

pela AleNeto

Enfermagem