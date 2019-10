Pascoalino: ‘O santinho do padre holandês’

O santinho do padre holandês

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Ali está o casal de mãos dadas, como convinha, sem suspeitar do tempo. Aquele jovem casal fotografado à beira da cisterna são meus pais. Talvez nem soubessem que um dia viriam a se casar, ter filhos… E se não tivessem se casado, certamente, não existiria tanta gente agora nessa caixa de fotos.

Eu revirava a caixa num canto da cozinha enquanto minha mãe cozinhava uma língua de boi. Na casa de meus pais a língua se refogava numa panela de pressão e as fotos eram guardadas em uma caixa de camisa onde também ficavam os santinhos da missa de sétimo dia dos nossos mortos. Foi quando encontrei a lembrancinha do padre Geraldo Coenen, com sua foto 3×4, de batina, e o mesmo vago adeus dos santinhos de defunto: “Às queridas crianças, aos jovens generosos e ao bondoso povo ofereço esta recordação, chorando de saudade e abençoando-os de coração”.

Morto não chora de saudade e, reparando melhor, aquela não era uma lembrancinha de sétimo dia. Foi impressa para a despedida do padre Geraldo, transferido compulsoriamente pelo bispo de volta para a Holanda. Don Arthur Hustain, íntimo do Papa João XXIII, era também muito amigo da mulher de um médico, mas não admitia que o seu subalterno tivesse as mesmas intimidades com a gerente comercial da Rádio Assunção – homenagem a Nossa Senhora da Assunção, a assunta padroeira da minha cidade. Antigamente, padre não tinha carro. Mas o padre Geraldo tinha por hábito visitar as famílias da paróquia naquela hora salivar que precede as refeições, aproveitando a ocasião para abençoar a mesa farta.

Muita gente queria apertar a mão do padre Geraldo na tarde da sua despedida. O trem com sua sensibilidade mineral apitou três vezes e partiu em direção à capital, atrasado como nos outros dias, levando o vigário e a sua pouca bagagem de homem só. “Mão fininha que nem de moça”, reparou uma comadre da minha mãe que lavava roupa pra fora e conseguiu abraçar o padre no ponto das charretes que vinham esperar o trem.

O padre Geraldo só retornou 17 anos depois, quando o bispo já era outro e a mulher do médico tinha morrido. No informativo mensal da catedral, publicou-se um breve relato da sua visita, ilustrado com uma foto 3×4 em que ele aparecia de paletó e gravata, cabelos brancos e uns óculos de quem estava condenado a uma morte urgente.

O texto dizia: “O padre Geraldo Coenen, que foi vigário desta catedral durante 7 anos, esteve nos visitando no fim do mês de agosto, vindo da Holanda. A alegria da paróquia foi expressa na acolhida, na participação maciça das celebrações das novenas, das missas dominicais e feriais, nas visitas sem parada à residência onde esteve hospedado. Tornaram-se dias até difíceis para padre Geraldo, pelos inúmeros convites daqui e das cidades vizinhas. Sua breve vinda foi uma benção para a comunidade que viveu momentos de saudade e alegria. Obrigado padre Geraldo pelo presente que nos proporcionou. Volte!”.

Padre Geraldo não pôde voltar. Morreu poucos meses depois, na sua invernal e distante terra natal. A confrontação da foto da lembrancinha da sua primeira partida e aquela publicada por ocasião da visita à paróquia, 17 anos depois, fez com que minha tia Jacira comentasse: “O que o tempo faz com as pessoas!” Concordei com ela, e acrescentei em silêncio: “É verdade. O tempo passa para todo mundo. Até para quem passa a vida puxando missa”.