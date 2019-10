Arquivo: o DEBATE na história

No ano eleitoral de 1988, o jornal noticia em março que o prefeito Onofre Rosa de Oliveira venceu com folga a convenção de um PMDB dividido e acirrou ainda mais a crise no partido. O resultado provocou uma baixa imediata: o próprio presidente do partido, Amaury César, anunciou sua saída do PMDB atacando “peemedebistas sem convicções ideológicas”. A mesma edição narra uma tragédia na área urbana da SP-225, quando um caminhão arrancou parte da proteção da ponte sobre o rio Pardo e acabou caindo nas águas. Uma pessoa morreu. Outra notícia triste: a morte da professora Maria Lúcia Luchetti, mestra de várias gerações no antigo grupo escolar “Sinharinha Camarinha” de Santa Cruz. O educandário “Nossa Senhora Aparecida”, das irmas dominicanas da Beata Imelda, completava 35 anos de bons serviços.

Publicado na edição impressa de 20/10/2019