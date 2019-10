Denúncia na Câmara acaba em ‘pizza’

Bancada governista arquivou pedidos de investigação

contra vereadores João Marcelo e Lourival Heitor

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Muito teatro e pouca vontade de apurar indícios de quebra de decoro parlamentar contra dois vereadores. Na segunda-feira, 21, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo arquivou definitivamente as denúncias contra João Marcelo Santos — que ameaçou um advogado de morte e responde a inquérito policial — e Lourival Heitor, que é investigado pelo Ministério Público por contratos suspeitos com entidades que recebem dinheiro público.

Na verdade, o placar de 6 votos a 5 não foi surpresa. Mas antes da sessão os dois vereadores acusados sugeriam que queriam uma decisão do plenário, inclusive abrindo mão de qualquer tipo de recurso. No entanto, o roteiro já estava combinado entre os integrantes da bancada governista e o próprio prefeito Otacílio Parras (PSB).

Os dois casos tinham sido arquivados no âmbito da Comissão de Ética, que alegou “falta de provas”, “mera notícia de jornal” e impossibilidade do denunciante ser um munícipe, no caso o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques.

Houve recurso e os dois casos foram parar na Comissão de Justiça e Redação, que emitiu um novo parecer. De acordo com a decisão, o pedido de abertura de Comissão Processante deveria voltar ao plenário e ser examinado pelos vereadores.

Foi pura perda de tempo, pois os governistas não se incomodaram em votar em bloco contra as denúncias. Usaram até a instituição Ministério Público como local adequado para investigar, não a Câmara. Luiz Antônio Tavares, por exemplo, sugeriu que compete apenas ao MP fazer as investigações. “Quem achar ruim, que vá ao Ministério Público e denuncie”, arrematou Marco “Cantor” Valantieri, o vereador que presidiu a Comissão de Ética.

Marco, por sinal, atacou a imprensa, mas não citou o nome do DEBATE. “Ao contrário do que disseram, nós investigamos tudo e produzimos provas”, disse. Na verdade, as provas foram produzidas pelos próprios denunciados e a Comissão de Ética nada fez para solicitar informações aos órgãos competentes. O resultado é que muita coisa veio à tona nas semanas seguintes através das páginas do jornal, mostrando que os vereadores nada fizeram no sentido de investigar os vereadores acusados de quebra de decoro parlamentar.

João Marcelo Santos foi denunciado porque ameaçou o advogado André Mello de morte em mensagens encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp. “Vou te matar”, escreveu, ao cobrar uma dívida da Santa Casa com o laboratório do irmão. André é assessor da diretoria do hospital.

Combinado…

Após a leitura do relatório da Comissão de Justiça e Redação, os governistas insistiram que, tecnicamente, tudo estava errado. João Marcelo Santos lembrou que a legislação interna não permite que o denunciante, no caso um munícipe, apresente recurso contra o arquivamento determinado pela Comissão de Ética.

O assessor parlamentar José Eduardo Catalano e o procurador jurídico João Luiz de Almeida Júnior foram chamados à tribuna e tiveram opiniões opostas. Catalano, por exemplo, disse os dois casos tinham sido arquivados por irregularidades na sua apresentação. A ata da Comissão de Ética, porém, diz mais: fala em falta de provas, mera notícia de jornal e se apega no fato do Ministério Público ter arquivado denúncia semelhante contra Lourival Heitor em 2018. Na verdade, o MP abriu novamente um inquérito porque novas provas surgiram em poucas semanas.

O vereador Luciano Severo (PRB) chegou a discursar diretamente para o colega João Marcelo, que usa a cadeira ao lado. “O senhor ameaçou uma pessoa de morte e nada vai acontecer, não haverá punição”, afirmou. João Marcelo disse que o recurso possui 26 erros técnicos. “Se for uma decisão político, peço que todos votem a favor da abertura da Comissão Processante”, afirmou.

Os governistas, claro, não concordaram. A ordem do prefeito Otacílio Parras à sua bancada foi arquivar sumariamente os dois casos. Em ambos os pedidos, o placar apontou diferença de apenas um voto: 6 a 5.

Com a omissão da Câmara, resta agora do Ministério Público e eventualmente ao Poder Judiciário adotar providências contra os dois vereadores denunciados.