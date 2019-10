Morre o mais antigo protético de Santa Cruz

Pastor evangélico, Amauri Beneti contraiu

uma doença no pulmão ligada à profissão

O protético Amauri Beneti Cunha morreu na segunda-feira, 21, depois de complicações de uma doença pulmonar. Líder religioso, ele tinha 70 anos e era o pastor da Igreja “O Brasil para Cristo” da vila Santa Aureliana.

Como protético, Amauri Beneti Cunha trabalhou durante 39 anos para dentistas de Santa Cruz. Era pastor evangélico há 48 anos. Na “O Brasil para Cristo”, ele expandiu os cultos para novas igrejas nos bairros Maristela, João Picin, Parque das Nações. Além disso, levou o evangelho também para Chavantes, São Pedro do Turvo e Ourinhos.

Amauri contraiu uma fibrose pulmonar devido aos produtos tóxicos que manuseava no trabalho. A situação se agravou no final de setembro e no início de outubro foi transferido para a UTI de Marília, vindo a falecer na tarde de segunda-feira, 21.

O corpo do pastor foi sepultado na terça, 22, sob forte comoção.