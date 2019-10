Aluna do “Leônidas” se destaca em competição e conhece campus da USP

Estudante conseguiu o melhor índice de toda

a Diretoria de Ensino da região de Ourinhos

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Lívia Maria Patrocínio Silva, estudante do segundo ano do ensino médio da escola estadual “Leônidas do Amaral Vieira”, em Santa Cruz do Rio Pardo, foi destaque na “Competição USP de Conhecimento” (Cuco). A jovem foi a única aluna da Diretoria de Ensino da região de Ourinhos a atingir o índice necessário para receber a premiação principal: conhecer um campus da Universidade de São Paulo (USP) de sua escolha. A competição faz parte do programa “Vem pra USP”, voltado aos estudantes do ensino médio.

A escola Leônidas teve outros alunos com bom desempenho. A competição contou com duas provas, sendo a primeira online, com 18 testes, e a segunda presencial, com 45 testes. Ao todo, 29 alunos do Leônidas foram aprovados para a segunda fase. Destes, duas estudantes passaram na segunda. Além de Lívia Maria Patrocínio, que recebeu certificado e conheceu o campus da USP de Ribeirão Preto, no último dia 11, sua xará Lívia Martins Begueto também passou na prova da segunda fase.

Lívia Patrocínio visitou a USP acompanhada de seus responsáveis e da professora Flávia Crispim Camargo Biazoti. Na ocasião, ela recebeu a certificação pelo bom desempenho e participou da “Feira de Profissões”, tendo a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos no campus Ribeirão Preto.