Dicas: Edição de 27/10/2019

Gosta muito

Apesar de dizer que é a favor da proibição de rojões em determinados casos — “sem exageros” — o prefeito Otacílio Parras (PSB) gosta muito dos estampidos. Ele foi um dos grandes consumidores de fogos em todas as quatro eleições das quais participou. Além disso, acompanha todos os anos o foguetório da abertura e encerramento do rodeio, sua principal diversão como prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo.



Defesa

Depois da vergonha aprontada pelos vereadores, que arquivaram as denúncias contra Lourival Heitor e João Marcelo Santos sem ao menos investigá-las, a situação está ficando preta para o homem do Raio-X. A cada dia surgem documentos que comprometem ainda mais os vínculos do vereador com entidades que recebem dinheiro público. A última descoberta, o contrato de Lourival com a Santa Casa, comprova que a empresa dele prestava serviços para o sistema SUS, cujo recurso é repassado pelo prefeito Otacílio Parras através de convênio.



Perigo

A secretaria de Saúde confirmou na semana passada o primeiro caso de sarampo em Santa Cruz do Rio Pardo. Além disso, ainda existe uma ocorrência sob análise e outro caso suspeito foi descartado.

Sem obrigação

O prefeito Otacílio Parras criticou duramente projeto do vereador Joel de Araújo (PRB), que dispõe sobre o fornecimento de uniformes escolares para alunos da rede pública municipal de ensino. Otacílio não concorda nem mesmo quando alguém lembra que outros municípios, como Ourinhos e Ipaussu, já adotaram este benefício. “Mas lá não é obrigatório”, resmungou o prefeito.



Dúvida

Tem gente apostando que o caso dos dois vereadores denunciados por quebra de decoro parlamentar ainda pode voltar ao plenário. Se a justificativa para o arquivamento foi irregularidade na formalização da denúncia, nada impede que um novo requerimento possa ser apreciado, inclusive de um dos vereadores.



Em campanha

Nos pronunciamentos semanais na rádio Difusora, o prefeito Otacílio costuma ocupar dez de seus quarenta minutos para enaltecer o atual governo e criticar as administrações anteriores. Está certo que é véspera de ano eleitoral, mas a qualquer momento ele pode ter problemas com a Justiça.



Relatório?

A Câmara de Piraju se reúne nesta terça-feira para analisar recurso do vereador Leonardo Tonon, que pede o desbloqueio do relatório final da “CPI da Riopardense”. A sessão promete bom público e uma certa pressão nos vereadores.

Música no Palácio da Cultura

Os vencedores da nona edição do Festival de Música de Santa Cruz do Rio Pardo (Femusan) se apresentaram no palco do “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto” na noite de sábado, 19. Este ano, 15 músicas autorais foram escolhidas pela comissão julgadora entre mais de 80 inscritas.

‘Coisas de Política’

Aviso

Tem o caso daquele deputado que estava desocupando o seu gabinete e, para atender o pedido de um prefeito do interior, contratou para ajudá-lo com a mudança um apadrinhado do tal prefeito.

Lá se foi o Manoel todo satisfeito trabalhar na mudança, já contando com um bom dinheiro extra.

Logo nos primeiros momentos do trabalho, o assessor do deputado entra na sala e pergunta ao rapaz:

— E aí, Manoel? Você ambalou direitinho as taças conforme lhe pedi?

— Sim, senhor… embaladinhas da silva!

— Manoel, você escreveu nas caixas das taças: “Este lado para cima”, indicando a posição dos finos cristais?

— Mas é claro, senhor! E para não ter perigo de não lerem o escrito, escrevi em todos os seis lados da caixa!!!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)