Filho ‘doado’ encontra irmãs, mas ainda falta o mais jovem

João de Oliveira, 57, foi doado junto com irmãos pela mãe

quando criança e, hoje, luta para reencontrar sua família

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A história de João Dias de Oliveira, 57, não é semelhante ao poema do português José Luiz Peixoto, que diz “na hora de pôr a mesa, éramos cinco”. No princípio, a família dele, que morava no patrimônio de São Sebastião, próximo ao distrito de Caporanga, tinha exatamente com cinco irmãos. Um faleceu cedo, ainda bebê. Quando o pai morreu, a mãe, muito pobre, viu que não teria condições de criar os filhos. Então, resolveu doar todos eles a outras famílias. Hoje, João vive a angústia de tentar reencontrar o irmão mais novo. Outras duas irmãs já foram encontradas em outras cidades.

Ex-bombeiro e atualmente motorista de caminhão, ele nem se lembra de quando foi adotado pela primeira família. “Tinha mais ou menos um ano e meio. Sei só do que me contaram”, diz. Das duas irmãs encontradas por João, uma delas, Ana Oliveira, mora em Sorocaba. João soube dela através de um programa de rádio de Santa Cruz, para onde a irmã buscou informações sobre o paradeiro da família. João não ouviu o programa, mas uma vizinha não só acompanhou como anotou o telefone da mulher.

O contato, aliás, foi no mínimo curioso. No começo, as informações se desencontraram. “Só descobri que éramos irmãos quando ela contou a história de meu pai, que morreu numa simples queda na cozinha”, conta. Mais emocionante ainda foi o encontro. “Quando ela desceu do ônibus, já pude confirmar pela aparência: é minha irmã”, explicou.

Entre as conversas, os dois puderam constatar, ainda, um fato ainda mais inusitado. Quando crianças, suas casas eram próximas, no bairro de São José. “Acho que até brincamos juntos sem saber que éramos irmãos”, lembra João.

A outra irmã, que também já foi encontrada, chama-se Benedita e mora em Americana-SP. É a mais velha e, portanto, teve mais contato com a mãe, que se chama Tereza. Também se casou e tem filhos. “Descobri que tenho muitos sobrinhos”, disse João, rindo.

Na verdade, João nem tinha mais expectativas de encontrar os familiares. Dedicou parte de sua vida na busca por eles, mas, talvez pela falta de tecnologia no Brasil de 15 anos atrás, o trabalho não deu em nada. “Eu entrava na zona rural buscando informações. Teve muito alarme falso”, diz. Mas Ana, por exemplo, foi encontrada há três anos. Desde então, a busca voltou a ser a tônica da vida do caminhoneiro.

A mãe de todos ainda é viva e, por sinal, mora em Santa Cruz do Rio Pardo. Tem cerca de 80 anos e, já um tanto esquecida pela idade, não gosta de tocar no assunto. Os filhos, porém, relevam. “Quando eu era adolescente, nem queria saber da minha verdadeira mãe. Era revoltado, pois não entendia muito as necessidades. Hoje, acredito que ela fez o que achou melhor para todos”, declarou.

Primeiro nome

No começo, era João Dias de Oliveira. Depois, ao ser adotado por uma família cujo sobrenome era Rodrigues, virou João Rodrigues. Ele lembra que tudo foi muito difícil a princípio. Apesar de gostar muito da família, os trâmites com documentos, quando João foi ingressar na escola, implicaram uma alta burocracia.

Também era necessária a autorização da mãe biológica para que o filho João ingressasse na escola. Foram seus pais adotivos que correram atrás dela e, afinal, descobriram que ainda morava em Santa Cruz. Foi o primeiro contato de João com a mãe. Ela se lembrou dele já ao avistá-lo. “Foi algo frio. Nem me lembrava dela. Fazia muito tempo”, conta.

Além disso, João sofreu bullying na infância. É que a família que o adotou era negra, enquanto ele é branco. “O pessoal perguntava: por que você é branco? Eu tinha de explicar, e não gostava muito”, disse.

Após a morte do pai adotivo, ainda na adolescência, João precisou encontrar outra família com quem morar. “Foi muito sofrido, uma época difícil”, lembra. Chegou a morar na favela, mas teve sorte e logo estava num novo lar.

João, porém, credita parte sua trajetória à primeira família com quem viveu. Ele poderia, como muitos naquela situação, se perder no caminho e entrar, por exemplo, no mundo das drogas. Não o fez. “O José Rodrigues me aconselhava muito. Alertava sempre para andar sozinho do que mal acompanhado. É uma lição que levo para a vida toda”, explica.

Mas João viveu algumas situações difíceis antes da segunda família, como viver nas ruas. “Houve um tempo em que eu não tinha nem casa para dormir. Por isso, dormia em máquinas de arroz. Fiz das palhas de arroz minha cama”, disse sobre a época em que morou na antiga “Vila do Esqueleto”, hoje Bom Jardim. “Hoje nem sei como ficava por lá. Havia muita miséria”, conta.

Hoje, o caminhoneiro luta para encontrar seu outro irmão, José Antônio. O problema é que, por ser um nome comum, há homônimos por todo canto. A quem tiver informações sobre o paradeiro de José, o telefone para contato é (14) 99653-9286.

* Colaborou Toko Degaspari