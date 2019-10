Homem é preso por porte ilegal de armas

Ele foi localizado na rodovia

Um homem cujo nome não foi divulgado foi preso na madrugada de quinta-feira, 24, por porte ilegal de armas em Santa Cruz do Rio Pardo.

Ele ainda é suspeito de ter ameaçado duas pessoas com revólveres. Os motivos, segundo informações, seriam uma ‘rixa particular’. O caso ocorreu na vila Joaquim Paulino, próximo à Chácara Peixe.

Os policiais encontraram o rapaz durante patrulhamento na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225).

Os artefatos estavam escondidos embaixo dos bancos da frente. Ao todo, eram dois revólveres. Não foram divulgadas informações sobre se a numeração das armas estava raspada.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a cadeia pública de São Pedro do Turvo.