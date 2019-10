Ipaussu ‘empresta’ água de Santa Cruz

Caminhões transportam água de Santa Cruz até Ipaussu

Um problema provocado num poço artesiano do bairro Brilhante, em Ipaussu, fez com que a prefeitura pedisse ajuda aos municípios da região para evitar o desabastecimento. Dois caminhões pipas pertencentes aos municípios de Bernardino de Campos e Chavantes até ontem estavam retirando água de um hidrante localizado nas proximidades da escola “Thomas Ortega Garcia”, no bairro Luiz Brondi, em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo consta, o problema em Ipaussu foi provocado pela tentativa de troca da bomba do poço, que ficou emperrada. A saída foi perfurar às pressas um novo poço.

O vice-prefeito Sebastião de Souza Alves, o “Tiãozinho” — que é o secretário de Agricultura —, o poço do “Brilhante” apresentou um problema com a bomba d’água, que ficou presa nas profundidades. Como o abastecimento foi comprometido, a saída foi autorizar a perfuração de um novo poço.

Entretanto, segundo contou Tiãozinho, o procedimento demorou porque, na primeira licitação, não houve participantes. Depois da contratação de uma empresa em segunda licitação, o poço precisou ser perfurado, mas ainda não houve a instalação dos encanamentos que vão levar a produção à caixa d’água localizada no bairro.

A solução, então, foi recorrer à região. “Nós contamos com a colaboração das prefeituras de Bernardino e Chavantes, além da Sabesp”, explicou.

Durante toda a semana, dois caminhões fizeram várias viagens entre Santa Cruz, onde eram abastecidos com água, até Ipaussu. “Nós precisamos fechar um pouco a água durante o dia, para garantir o abastecimento no final da tarde, quando as pessoas chegam do serviço para tomar banho”, disse o secretário.

O poço já foi perfurado e neste final de semana estava prevista a instalação de uma bomba pequena, com produção estimada em 15.000 litros, para suprir o bairro. No entanto, a empresa alegou problemas e o procedimento foi adiado para o início da próxima semana. “Em vez de provisória, já vão colocar uma bomba definitiva, com capacidade maior”, afirmou.

O vice-prefeito admitiu que Ipaussu vem enfrentando problemas com o abastecimento de água há alguns anos. O serviço de água e esgoto é de responsabilidade do município e a cidade é totalmente abastecida através de poços artesianos. No entanto, a maioria das casas ainda não possuem hidrômetros e pagam uma taxa única, independentemente do consumo. “Isto já está mudando”, afirmou Tiãozinho, anunciando que a prefeitura está instalando hidrômetros em todas as moradias de Ipaussu de forma paulatina.