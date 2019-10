PM prende dupla por estelionato em S. Cruz

Duas pessoas foram presas na noite de terça-feira, 22, pelo crime de estelionato. Eles foram abordados na rodovia João Batista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo. Apenas as iniciais dos integrantes foram divulgadas: R.Q.G, 34, e M.Q.G, 29.

Segundo informações, eles demonstraram nervosismo ao serem abordados pela Polícia Rodoviária, o que levantou suspeitas.

Após vistoria no veículo — um Kadett —, foram encontrados um cartão de crédito em nome de outra pessoa com R.Q.G e mais a quantia de R$ 2.350. Além disso, com M.Q.G, os policiais também encontraram R$ 1.200.

No carro, policiais também acharam vários produtos que foram comprados com o cartão. Duas em Avaré-SP, e outra e Santa Cruz. Ao todo, eles gastaram R$ 1.433.

A dupla alegou que trabalhava com manutenção de fogões em residências e, em uma visita em Botucatu, furtaram o cartão. Os dois também confessaram que o dinheiro que portavam tinha como origem saques usando o mesmo cartão.

Publicado na edição impressa de 27/10/2019