As relações entre o deputado Augusto e seu ‘assessor oculto’

Tudo indica que Evangelista abriu uma empresa só

para prestar serviços ao deputado; antes, era a sobrinha

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No dia 22 de outubro de 2013, Neno Batista fazia uma de suas primeiras publicações no facebook em alusão ao então policial militar Capitão Augusto. Era o compartilhamento de uma notícia do site “Mais Ourinhos”, do qual hoje só resta uma página na mesma rede. O texto, por mais breve que fosse, anunciava que Augusto Rosa seria candidato às eleições do ano seguinte. O resultado, hoje sabido, ainda era desconhecido à época.

No ano seguinte, 2014, o perfil de Neno ficou ocioso em relação a Augusto durante um bom tempo. Foi apenas em 5 de outubro daquele ano, após a campanha, que Neno publicou uma foto com apoiadores e o próprio Capitão — que saíra vitorioso das eleições graças ao fenômeno ‘Tiririca’, que recebeu mais de um milhão de votos. “Ourinhos tem seu primeiro deputado federal, Capitão Augusto”, dizia a legenda da publicação.

Depois daquele outubro, as publicações se intensificaram — sempre de modo propagandístico ao deputado eleito. Num tom cordial, o “Mais Ourinhos” publicaria, em novembro, uma reportagem de Augusto agradecendo a região pela qual foi eleito.

O ano decisivo para Neno Batista seria 2015. É que, em fevereiro, Capitão Augusto foi enfim diplomado deputado federal e, assim, passou a ter acesso aos fartos mecanismos de gastos com dinheiro público.

Já no primeiro mês como deputado, em fevereiro de 2015, Rosa contratou “Vanessa Batista Borba”. Os serviços, segundo as notas fiscais, foram de distribuição de releases para a imprensa, produção de notas para o facebook, entre outras coisas. Custou R$ 6 mil (em valores de hoje, o equivalente a R$ 8.169).

Vanessa Batista Borba é dona do site “Mais Ourinhos” e sobrinha de Neno Batista, que, por sua vez, estava a todo vapor nas redes sociais naquele mesmo ano.

Em 27 de fevereiro de 2015, Neno publicou foto sobre uma reunião com o deputado Augusto. Segundo consta, foi feita no então escritório político de Rosa — local que, aliás, Batista passou a visitar constantemente.

É o que se verifica, por exemplo, em 7 de março daquele ano, quando Neno publica uma foto cuja legenda é “Mais um dia de trabalho graças a Deus (Escritório do Deputado Federal Capitão Augusto)”, indicando que estava empregado no local.

Enquanto Neno fazia seus serviços no escritório — ainda que não fosse nomeado assessor de Augusto (como não é até hoje) —, Vanessa Batista, sua sobrinha, continuava sendo contratada mensalmente para, sobretudo, produzir releases, algo que um assessor pode fazer sem dificuldades.

Em 20 de abril de 2015, Neno Batista acompanhou pessoalmente o recém-empossado deputado Capitão Augusto para os estúdios de uma afiliada da Rádio Globo. Augusto Rosa foi conceder uma entrevista.

Seis dias após esta data, em 26 de abril de 2015, Neno Batista abriria a empresa “Evangelista Inocencio Batista”, que presta “serviços de marketing”, segundo seu CNPJ.

Menos de dois meses depois, em 22 de junho daquele ano, a empresa de Neno Batista emitiria sua sétima nota fiscal. Era a declaração de serviços prestados ao próprio deputado. Recebeu R$ 7 mil pelo trabalho.

Tudo indica que a empresa Evangelista Inocencio Batista foi criada justamente para prestar serviços ao deputado Augusto, já que a cota de assessores estaria esgotada. Em julho, por exemplo, o pequeno negócio emitia sua nona nota fiscal. E, em agosto, a décima. Todas com relação a serviços prestados ao deputado Rosa.

Foi apenas em setembro que a demanda, aparentemente, subiu. É que, ao declarar os trabalhos feitos para Capitão, a empresa emitiu a 26ª nota. Em 2015, Augusto Rosa gastou mais de R$ 50 mil da Câmara Federal, em apenas sete meses, com os serviços de Neno. Desde que Batista assumiu, a empresa “Vanessa Batista Borba”, cuja dona é própria sobrinha, ficou para escanteio.

Houve meses em que a empresa Evangelista Batista chegou a ser contratada duas vezes. É o caso, por exemplo, de abril de 2016, quando, no dia 11, foi emitida a nota fiscal que pagou a Neno R$ 2.800 para a edição de vídeos a serem publicados no YouTube. Onze dias depois, outra nota — de R$ 9 mil — foi emitida pela empresa Evangelista. Os serviços, nesta, eram variados.

De volta

Vanessa Batista Borba ficou em segundo plano durante quase um ano e meio. Foi apenas em abril de 2017 que a sobrinha de Evangelista Batista voltou a ser contratada pelo deputado Augusto, após um longo período em que apenas seu tio, Evangelista, era escolhido pelo Capitão.

De abril até outubro de 2017, foi apenas a sobrinha de Neno quem prestou serviços ao deputado. Ao todo, embolsou R$ 50,5 mil pelos serviços. Em setembro, ela foi contratada duas vezes.

Embora ausente das contratações de Capitão Augusto durante algum tempo, Neno Batista não parou com suas atividades políticas. Em julho, mês em que não foi contratado, Neno publica no facebook uma foto em Araraquara. Na legenda, afirma que estava cumprindo a agenda oficial do deputado.

Em 11 de julho daquele ano, Neno publica mais fotos, com a legenda “trabalho e mais trabalho, assessoria do deputado Capitão Augusto em Canitar”. Neno nunca foi assessor de Capitão Augusto, mas é pago pelos recursos do “cotão” do deputado federal.

Três meses depois, Batista aparece em um vídeo discursando num rodeio. “Estive na cidade de Piraju/SP representando o deputado federal Capitão Augusto durante a abertura da Festa do Peão do Município”, afirma a nota da publicação. Embora nunca tenha sido nomeado assessor, aparecer em vídeos ou fotos representando o deputado era — e ainda é até hoje — algo frequente para Neno.

As contratações envolvendo Evangelista Batista voltam à tona em novembro de 2017. Neste mês, tanto ele como sua sobrinha, Vanessa, são contratados. Neno recebe R$ 5.500. Vanessa, R$ 3.500.

No ano passado, foram três os meses em que Neno dividiu espaço com a sobrinha nas contratações de Augusto: de março a maio.

De junho até setembro, o deputado Augusto não teve gastos com publicidade. Era ano eleitoral e a ideia seria segurar o dinheiro para investir mais na reta final.

Apesar da contenção de gastos, Neno seguiu firme no trabalho político com Augusto Rosa. No dia 22 de julho, o ‘assessor oculto’ foi até Presidente Epitácio para discursar no rodeio da cidade. Nas redes, publicou um vídeo. “Estivemos representando o nosso Deputado Federal Capitão Augusto e o nosso pré-candidato a estadual Tadeu do Rodeio em Campinal, distrito de Presidente Epitácio-SP”, diz a legenda. Em 25 de julho de 2018, uma quarta-feira, Augusto e Neno estavam em Junqueirópolis.

A atuação política de Neno Batista, apesar de nunca ter sido nomeado assessor, vem de longa data e sempre tem uma finalidade: representar Augusto Rosa.

O mês mais polpudo para o ‘assessor oculto’ seria novembro. Nesta data, ele garantiu R$ 27,1 mil num só contrato com Augusto. Meses antes, durante o período de campanha eleitoral, ele já havia recebido R$ 286 mil por serviços prestados durante a campanha.

Em agosto, o DEBATE revelou que Neno Batista recebe dinheiro de publicidade para, na verdade, trabalhar como assessor do deputado Rosa. Notas fiscais indicavam serviços sem indícios de existência material.

Ele também é contratado pela Câmara de Canitar para prestar serviços que praticamente não são feitos, como atualizar as redes sociais. Recebe R$ 1.320 pelo trabalho.

À época das primeiras reportagens, nenhum dos citados respondeu aos questionamentos do DEBATE sobre o motivo dos fartos gastos públicos — nem mesmo a origem deles, o deputado Capitão Augusto.