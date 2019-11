Deputado quer censurar músicas ‘ofensivas’

Proposta controversa gera posições divergentes, até

Um controverso projeto de lei proposto pelo deputado federal Charlles Evangelista (PSL) tem gerado alvoroço no meio artístico. A iniciativa busca criminalizar estilos musicais e canções que façam uso de “expressões pejorativas ou ofensivas”. O texto cita apologia ao uso e tráfico de drogas e armas, a prática de pornografia, pedofilia ou estupro, ofensa à imagem da mulher e ódio à polícia. O projeto está sob análise nas comissões da Câmara dos Deputados.

Apesar de não citar nominalmente nenhum gênero, estilos como o rock, funk e rap, estão sendo encarados como os alvos principais do parlamentar, por trazerem, muitas vezes, letras tidas como subversivas, críticas ou sexualizadas. A proposta do deputado Charlles Evangelista reacendeu o debate sobre a censura. O trecho inicial do projeto traz a seguinte mensagem:

“Este projeto de lei se baseia no fato de haver um grande desrespeito a moral pública, causado quando há a reprodução de canções que contenham expressões pejorativas ou ofensivas em ambientes públicos. O mal-estar se deve ao conteúdo explícito das letras, que abordam temas de cunho sexual e, por vezes, fazem apologia a crimes. Desse modo, a criminalização de estilos musicais nesse sentido seria uma forma de garantir a saúde mental das famílias e principalmente de crianças e adolescentes que ainda não tem o discernimento necessário para diferenciar o real do imaginário”.

Falam os músicos

O diretor de Cultura Luciano Pimentel, o “Barry”, é contra a proposta do deputado. Produtor de eventos há 20 anos, baterista da banda “Landau69” há 17 e fundador do “Rock Rio Pardo”, Barry diz que, mesmo não aprovando o conteúdo de algumas letras, ele acredita que o projeto de lei nada mais é do que uma forma de censura. “Vale lembrar que muitas das letras que incomodam o deputado são usadas como forma de protesto”, afirma. “A música, como arte, nunca veio somente com a proposta de ser algo ameno e tenro, mas sim, muitas vezes, com tom agressivo, para que se façam ecoar suas palavras de fúria e indignação”, declarou Barry. Dentro do cenário do rock, Luciano avalia que o discurso político está em alta. “O discurso político sempre foi uma veia de composição muito forte dentro do rock e hoje em dia está mais que aflorado, devido aos intensos acontecimentos que temos presenciado nos noticiários. Bandas como Baiana System (nova geração) e Dead Fish (velha geração) possuem composições com fortes críticas ao atual governo”, afirmou.

O professor de capoeira Lucas Matheus Trindade Santana, 25, já se aventurou pelo universo do funk. Ele foi MC — denominação dada aos cantores do gênero — dos 13 aos 22 anos. Lucas se apresentou em várias cidades da região e chegou a abrir shows para artistas conhecidos, como MC Gui. Ele revela que o desejo de fazer funk surgiu por influência do irmão, que era fã dos artistas da gravadora carioca “Furacão 2000”. Lucas afirma que o estilo da sua época era bem diferente das músicas atuais. “Era o funk dançante, tipo Claudinho e Buchecha, MC Sapão e MC Sabrina. Além disso, alguns contavam histórias da periferia. Era uma realidade na qual eu me reconhecia”, disse. Para o capoeirista, o funk “raiz” se perdeu ao longo do caminho. “Hoje as letras são pesadas, muito sexualizadas. Eu acho que estimulam os jovens a fazerem coisas erradas”, diz. Lucas concorda com a proposta de punição do deputado, mas sugere que a melhor iniciativa seria estimular os jovens a conhecerem o que ele chama de verdadeiro funk. “Temos que resgatar as origens do movimento”, diz.

Figura seminal no cenário artístico da região, Mario Nelli, autor do hino de Santa Cruz do Rio Pardo, mostra-se totalmente decepcionado com a música atual. Em sua longeva carreira, Nelli já tocou com nomes como Paulinho da Viola, Cauby Peixoto, Carlos José, Nelson Ned, Martinho da Vila, Miltinho e Tony Angeli. Ao ser questionado sobre a qualidade daquilo que se ouve nos dias de hoje, ele não esconde sua decepção. “É uma porcaria. Consequência do que é a cultura do País. E o pior é que povo quer, por que só conhece isso. As rádios, as tvs, só apresentam isso”, afirmou. De acordo com o músico, houve uma deterioração a partir do regime militar, quando os grandes artistas brasileiros, como Chico Buarque, foram censurados. “Começaram a surgir cantores e compositores da pior qualidade”, diz. Apesar de criticar a censura no passado, Mario Nelli também apoia a proibição de músicas ou gêneros que possam ser entendidos como pejorativos, ofensivos ou que façam apologia ao crime. “Alguma coisa tem que ser feita. A tendência é só piorar. E, claro, é fundamental investir na educação da população, para que a qualidade seja privilegiada”, declarou.