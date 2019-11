Em Ipaussu, ainda não há uma solução para as capivaras do lago

Prefeito alerta que não é tão fácil retirar os animais do lago

A comprovação da morte de um garoto por febre maculosa levou pânico a Ipaussu nos últimos dias. A cidade tem como principal ponto turístico o lago municipal, no centro da cidade, que há mais de uma década serve como moradia de um grupo de aproximadamente 50 capivaras. O animal é um dos hospedeiros do carrapato Estrela, transmissor da doença. Porém, não é o único, já que o cavalo é tido como um dos principais hospedeiros do carrapato.

Na sexta-feira, o vice-prefeito Sebastião de Souza Alves disse que a questão não é tão simples, já que a legislação ambiental impõe restrições para o manejo de animais silvestres. “Na semana passada estivemos em São Paulo para discutir o problema na secretaria do Meio Ambiente. Estamos trabalhando e a prefeitura está contratando um veterinário, um biólogo e talvez um instituto ambiental para pulverizar toda área do lago municipal”, disse.

Segundo Tiãozinho, as primeiras medidas da administração foram proibir a pesca, o uso do campo de futebol sintético e até os pedalinhos usados para o lazer.

Na noite de sexta-feira, o prefeito Sérgio Guidio (PSDB) disse que toda a população está discutindo a questão das capivaras. “E tomara que o foco esteja lá, pois eliminamos o problema. Mas e se não forem as capivaras?”, questionou.

O prefeito disse que conversou com técnicos especializados no tema e descobriu que outros municípios, como Salto/SP, também têm capivaras na zona urbana. “Eles não fizeram a retirada dos animais. Na verdade, conseguiram produtos para fazer a pulverização do local, sem agredir o Meio Ambiente”, afirmou.

Entretanto, Sérgio Guidio anunciou que, em conjunto com técnicos da secretaria estadual do Meio Ambiente, está trabalhando para o manejo das capivaras. Segundo ele, este deslocamento para um local adequado também precisa seguir a legislação de proteção aos animais silvestres, especialmente observando a procriação”, afirmou. “Vamos seguir a orientação da secretaria”, insistiu.