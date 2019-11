Por um triz: Ipês são salvos da morte

Árvores sadias seriam derrubadas para construção

de muro na sede da PM, mas houve um final feliz

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Dois imponentes Ipês-rosa, localizados na esquina da rua José Epifânio Botelho com a travessa João Scarpin, na vila Joaquim Paulino, em Santa Cruz do Rio Pardo, escaparam por pouco de serem derrubados. Eles estavam no caminho da um muro que está sendo erguido no entorno do campo de futebol da sede da Policia Militar. A prefeitura é a responsável pela obra e os funcionários já tinham ordens para arrancar as arvores. Porém, de última hora, o projeto foi alterado e as belas espécimes foram preservadas.

Moradores do bairro ficaram indignados quando perceberam que as máquinas se preparavam para arrancar os Ipês. Um dos moradores, que preferiu não se identificar, acionou a reportagem do DEBATE para relatar o que estava acontecendo. “As árvores são lindas. Eu tiro fotos e envio para meus familiares de outras cidades. E agora vão cortar por causa de um muro?” , questionou.

O jornal entrou em contato por telefone com o secretário do Meio Ambiente Luciano Massoca. Ele confirmou que as árvores eram sadias, mas que seriam arrancadas porque estavam no caminho da construção. “Já avisamos os órgãos competentes e temos toda a papelada necessária. Inclusive, pretendemos replantar outras numa área mais adequada”, afirmou Massoca.

No dia seguinte, o mesmo morador entrou em contato com o jornal dizendo que o prefeito Otacílio Parras (PSB) e o vereador Cristiano Miranda (PSB) estiveram no período da tarde no local e garantiram que as arvores não seriam mais arrancadas.

Em nota, a secretaria de comunicação confirmou o fato e ainda informou que o um outro projeto, para construção de uma calçada na travessa João Scarpin, também será alterado para que arvores do local sejam mantidas.