Prevenção veste rosa

Em formato de “talk show”, evento reuniu profissionais

especialistas para tratar da saúde da mulher

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A sexta edição do “Encontro Outubro Rosa”, promovido pela Clínica Imagem, atraiu centenas de pessoas na noite de quinta-feira, 25, ao Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto, em Santa Cruz do Rio Pardo. O evento de conscientização é um dos mais tradicionais da região e reúne profissionais de diferentes áreas para tratar de temas ligados a saúde feminina, com destaque para a prevenção dos canceres de mama e colo do útero.

A maioria do público que lotou as dependências do Palácio da Cultura era formada por mulheres, que puderam fazer perguntas aos profissionais.

No palco, em um formato de programa de auditório, a jornalista Maria Luiza Mello, a Malu, mediou o bate papo com os médicos Norberto de Souza Paes e Lucas Tosi, a enfermeira Nayara Moreno, a esteticista paliativista Vanessa Monteiro Menezes e as psicólogas Andreia Cristina Pereira e Priscila Agustino.

Além de ressaltarem a importância da realização de exames preventivos para o câncer, os convidados falaram muito sobre mudanças de hábitos que podem impactar de maneira sistêmica na saúde da mulher, como evitar a obesidade, por exemplo.

“Levar informação de qualidade às mulheres é fundamental. Este é um dos objetivos do nosso encontro. Queremos ajudar a salvar vidas”, afirmou Silvia Delarissa, administradora da Clínica Imagem e idealizadora do projeto.

O grupo de voluntariado “Doutores Sorriso”, que anima pacientes da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, também esteve presente e participou do sorteio de brindes para a plateia. O coletivo “Amigas do Peito”, de Ourinhos, formado por mulheres que passaram pelo tratamento de câncer e hoje ajudam outras a enfrentarem este processo, compartilhou experiências que emocionaram o público. Além de informativo, o Encontro Outubro Rosa também foi musical, com as apresentações de Débora e Diego Catalano e do coral do Centro Cultural Special Dog.

Programação

Ainda em alusão a campanha de prevenção ao câncer, acontece hoje, 27, a segunda “Caminhada Outubro Rosa — Qualidade de vida no câncer de mama”. A concentração será na praça São Sebastião, em frente à escola “Sinhaninha Camarinha”, com partida prevista para as 8h. Além do percurso de 2 km, haverá atrações para toda a família, com espaço kids, espaço pet e aulas de alongamento e dança. O evento é aberto ao público.