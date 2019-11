Após três etapas, “Corrida de Boia” conhece seus campeões

Novo formato dividiu a disputa

em três provas ao longo do ano

No último dia 20 de outubro, aconteceu a terceira e última etapa da “Corrida de Boia” de Santa Cruz do Rio Pardo. Este ano, o tradicional evento esportivo estreou um novo formato, com três provas. Os campeões foram aqueles que somaram mais pontos em todas as etapas.

Na categoria infantil masculino, o campeão foi Leonardo Gea Pereira da Silva, seguido por Jonas Andrade e Luan Carvalho da Silva, na terceira posição. Na adulto feminino, Fernanda Souza Ribeiro ficou em primeiro, Karoline Pereira Gibin em segundo e Taís Teodoro na terceira colocação. Na categoria máster, o título foi para José Roberto Batista Lamoso, seguido de Laércio Pereira e Enivaldo Martins; Roberto Covolan, maior vencedor da história da corrida de boia, ocupou, mais uma vez, o lugar mais alto do pódio na categoria adulto masculino, seguido por Edinho da Silva e Cristino Oliveira.

Os vencedores receberam medalhas e premiações em dinheiro oferecidas pela secretaria municipal de Esportes