Prefeito de Chavantes pode ter beneficiado empresa enquanto foi presidente da Ummes

Denúncia foi feita por munícipe e indica

até superfaturamento; prefeito nega

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito de Chavantes, Marcio Jesus do Rego, pode ter beneficiado a empresa Remocenter, com sede em Guarulhos-SP, e superfaturado um contrato durante a época em que era, ao mesmo tempo, chefe do executivo e presidente da Ummes, a União dos Municípios da Média Sorocabana, em 2017.

A denúncia é de José Aparecido Lopes, morador em Chavantes, e tem relação direta com o possível drible na Lei de Licitações que o DEBATE noticiou na semana passada. Segundo consta, para não abrir processo licitatório, Marcio do Rego autorizava repasses em valores pequenos e fracionados à Ummes.

A suposta fraude, já esteá sendo investigada pelo Ministério Público de Chavantes. Os repasses feitos à Ummes, conforme indica o Portal da Transparência, tiveram como finalidade o transporte de pacientes.

Ocorre que a União dos Municípios, segundo o documento aceito pelo MP, não tinha alguns dos veículos necessários ao transporte de pacientes e, por isso, abriu uma licitação cuja vencedora foi a empresa Remocenter. Do processo, participou uma outra empresa apenas.

O contrato com a Remocenter indica que, para o transporte sanitário, a empresa receberia R$ 2 por quilômetro rodado. Com UTI móvel, R$ 8,05 pela mesma distância. Ao todo, segundo a ata, a empresa receberia R$ 14 milhões pelo serviço prestado durante um ano.

Para José Aparecido, o valor da ata, destinado à Remocenter pela Ummes, seria surreal. Um outro contrato da Remocenter, desta vez com a prefeitura de São Paulo também em 2017, indica que o preço anual da UTI móvel seria cerca de R$ 709 mil, muito inferior ao pago pela Ummes.

Além disso, outro fator agravante ainda consta na denúncia. Segundo José, a empresa Chavantur, sediada em Chavantes, teria se sentido prejudicada com os valores repassados à Remocenter e, por isso, encaminhou, no começo de 2018, um orçamento ao próprio prefeito de Chavantes, com preços inferiores aos praticados pela empresa de Guarulhos.

Segundo um documento timbrado pela Chavantur, a empresa transportaria pacientes em veículo até cinco pessoas por R$ 1,35 por quilômetro rodado. Para as vans, o valor seria de R$ 1,65.

José Aparecido diz que o prefeito Marcio do Rego rechaçou a oferta da Chavantur — cujo dono é Leonel Ribeira — e sugeriu a ele negociar diretamente com os dirigentes da Remocenter com os mesmos preços propostos pela empresa no documento entregue ao prefeito.

“E assim foi feito. A Remocenter receberia R$ 2 e pagaria R$ 1,35 para a Chavantur. Os 65 centavos que sobraram, ao total, gerariam um prejuízo de R$ 150 mil aos cofres públicos”, disse José.

Outro lado

O proprietário da Chavantur, Leonel Ribeira, foi procurado, mas afirmou que não se pronunciaria por telefone. “Por telefone a gente não passa muita informação”, disse o empresário Leonel.

A Remocenter também foi consultada e disse que retornaria à reportagem, mas até o fechamento desta edição não havia se pronunciado.

O prefeito Marcio do Rego, o ‘Burguinha’, afirmou à reportagem que “o denunciante é um petista da cidade que faz inferno na minha vida e na do ex-prefeito”. Além disso, afirmou que não vê anormalidade no edital, pois o “valor total não foi usado”, já que o contrato foi rescindido pouco depois.

Ele também afirmou que o alto valor se deve ao fato de que a Ummes tem mais de 14 municípios como integrantes, daí o grande valor do edital. Marcio também afirmou que o alto preço na ambulância deve à alta tecnologia empregada nos veículos. “Eram equipamentos de última geração”, completou.

Sobre a Chavantur, o prefeito afirmou que jamais disse para o dono da empresa conversar com a direção da Remocenter, conforme afirmou José. “Esses preços menores, acho que foi coisa interna da Chavantur para a Remocenter”, disse.

Quanto aos valores fracionados repassados à Ummes, supostamente para driblar a Lei de Licitações, “Burguinha” disse que não tem o que falar. “Sobre a parte técnica eu não sei”, declarou.