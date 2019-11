Projeto dos uniformes será votado na noite de hoje

Os vereadores discutem na noite de segunda-feira, 4, um projeto do vereador Joel de Araújo (PRB) que estabelece o fornecimento de uniformes para alunos da rede municipal de ensino. A proposta já foi adiada há quinze dias, mas há perspectiva de que seja rejeitada pela bancada governista. Pelo menos esta é a opinião do próprio vereador.

Joel disse que vários municípios da região — como Ourinhos e Ipaussu — já fornecem uniformes gratuitamente para alunos de famílias carentes. O prefeito Otacílio Parras (PSB) avalia que o projeto vai acarretar custos de até R$ 1 milhão. Por conta disso, ele determinou aos vereadores de sua bancada que votem contra o projeto de Joel.

Segundo o vereador, em Santa Cruz existe uma “reserva” de uniformes nas escolas, mas são aqueles doados pelas famílias no final do ano letivo. Neste caso, eles são entregues a alunos carentes para o ano seguinte. “Mas nem sempre servem, ficam apertados ou já estão surrados pelo tempo”, explicou o vereador. Ele disse que a prefeitura gasta mais de R$ 1 milhão por ano em shows artísticos, mas os uniformes escolares para as crianças são mais importantes.

