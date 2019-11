Redução de salários só na vacância, decide Pinhata

Câmara vai votar redução salarial nesta segunda, mas

medida só vale quando comissionados deixarem os cargos

Os vereadores vão discutir na sessão desta segunda-feira, 4, projeto que reestrutura o quadro de servidores da Câmara e reduz salários dos comissionados. No entanto, a proposta não muda a situação atual no Legislativo, já que, de acordo com o texto, as alterações só terão efeito na vacância dos cargos, ou seja, quando os atuais ocupantes forem exonerados.

A cópia do projeto disponibilizada à imprensa não traz valores e cita apenas referências. No entanto, a reportagem apurou que o cargo de assessor parlamentar, por exemplo, terá a referência alterada de 21 (R$ 8.645,00) para 15 (R$ 4.880,00). Mas a verdade é que os valores atualmente não são reais, pois os ocupantes dos cargos comissionados recebem vários benefícios incorporados aos vencimentos.

O atual assessor parlamentar, José Eduardo Catalano, retirou R$ 15.642,90 como total dos vencimentos em outubro.

Já o cargo de diretor geral passará da referência EC-18 (R$ 6.495,00) para EC-14 (R$ 4.436,00). No entanto, a atual ocupante do cargo, Rosely Rissato, tem direito a valores maiores por conta dos benefícios por tempo de serviço. Em outubro, a retirada foi de R$ 11.875,98.

Da mesma forma, os quatro assessores legislativos passarão da referência E-15 (R$ 4.480,00) para E-13 (R$ 4.032,00). A média salarial dos atuais ocupantes é R$ 6 mil.

Por último, o cargo de chefe de gabinete, que estava vago e foi preenchido pelo presidente Paulo Pinhata, manteve a mesma referência salarial e será extinto na vacância. O atual ocupante, Edson Luiz de Souza, recebe R$ 2,5 mil mensais.

Segundo Pinhata, o projeto deverá ser aprovado porque não afeta os atuais comissionados, o que era um ponto de divergência entre os vereadores.

No entanto, ele afirmou que dentro de algumas semanas haverá outro projeto para retirar os benefícios por tempo de serviço aos funcionários comissionados. É que a Câmara descobriu que há um projeto próprio que concedeu os benefícios somente para funcionários da Câmara, já que o Poder Executivo não paga estes valores.

Segundo Pinhata, o projeto também vai estipular o fim dos benefícios somente na vacância dos cargos, uma vez que os atuais ocupantes têm direito adquirido. Em toda a região, somente a Câmara de Santa Cruz para os benefícios a funcionários comissionados.