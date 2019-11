Alunos da Escola Técnica de Santa Cruz do Rio Pardo, a Etec, participaram de uma simulação de situação de emergência na última quinta-feira, 31. O tema escolhido foi a evacuação de prédios. Cerca de 300 estudantes fizeram parte da simulação, que teve apoio do Corpo de Bombeiros, Samu e da Polícia Militar.

Os participantes tiveram de resgatar duas pessoas com ferimentos graves. O projeto tem a intenção de preparar alunos para eventuais acidentes.

