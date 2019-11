Avenidas Rosa Nantes e Ariosto César ganham iluminação LED

Faltava autorização da CPFL,

que finalmente foi concedida

A avenida Rosa Nantes, no Jardim São João, que é a continuação da Ariosto Moura César, finalmente está iluminada. Após anos de protestos, os moradores agora podem trafegar novamente nas calçadas beneficiadas com lâmpadas LED. No final de setembro, um trecho da Rosa Nantes já estava iluminado, mas um outro setor ainda necessitava de autorização da CPFL.

De acordo com o prefeito Otacílio Parras, aquela região do bairro era abandonada antes da atual administração, quando ganhou asfalto e, agora, a iluminação LED.

O benefício também beneficia moradores do “Jardim Fátima”, cuja entrada fica exatamente na avenida Rosa Nantes. Além disso, existe o conjunto CDHU nas proximidades da via pública.

Segundo o diretor de Vias Urbanas José Nilton Fernandes, o “Niltinho”, a implantação da iluminação demorou porque houve problemas na licitação. Depois, a CPFL ainda precisou vistoriar a obra para autorizar a ligação dos medidores.