CARTAS – Edição de 03/11/2019

Estar só física ou emocionalmente

é sinônimo de solidão?

Estando em um determinado ambiente, fui indagado com uma pergunta que me deixou perplexo e pasmado ao mesmo tempo. Isso decorreu em meu pensamento, devido à ingenuidade e falta de raciocínio visual e desconhecimento a indagação a mim dirigida. Muitos têm dificuldade para verbalizar certos comportamentos por falta de vocabulários que denominam certas posturas. Não apenas algumas pessoas, mas muitas outras, para não dizer a maioria.

A seguinte interrogação por estar só naquele local me sobreveio da seguinte forma: Rodrigo, que solidão é está?! Minha réplica a este questionamento, de maneira reflexiva e de interiorização, foi: Estou à espera de um amigo e, estava! Mas, após sua ausência, ruminei esta pergunta, pois, para mim, estar só é completamente normal. Então foi onde tentei compreender o ponto de vista daquela pessoa. Em razão de perceber que, para ela (e), não pareceu algo simples e comum. Assim descrevo o meu comportamento “inusitado”.

Gosto de, na maioria das vezes, estar sozinho. Aprecio e me satisfaço com minha própria companhia. Como diz o Filósofo Osho: “Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz.” Nenhuma ciência hermenêutica é necessária para entender esse pensamento, correto?! Pois bem! Vamos discernir ambos os comportamentos agora. Há quem se sente solitário quando está sozinho, e há quem opta por estar sozinho, mas não necessariamente é um solitário.

Solidão não é o mesmo, tampouco sinônimo de solitude. Segundo a definição do dicionário, solitude é: “Condição de quem se isola propositalmente ou está em um período de reflexão e de interiorização.” Nesta sociedade em que vivemos o ser humano, por origem, não está capacitado ou acostumado a estar sozinho em ambientes de aglomeração. Por ser um individuo social e também emocional, isso requer relacionamento interpessoal. Não é algo nato e, muito menos comum do ente estar alienado aos demais. Mas, sim, algo que se conquista ou, por preferência, nos causa prazer.

É um grande erro de comparação achar que são as mesmas coisas. Solidão é uma forma de abandono emocional. Solitude é estar física e emocionalmente livre. Quando alguém te perguntar, responda com essas palavras. Será um alívio para sua consciência e uma compreensão sem dúvidas e concreta a pergunta que lhe fora feita. Estou livre e feliz, mas não em uma obscura solidão. Estou acostumado em meu estado de solitude.

Algumas horas ou dias, para nos policiar e reflexionar, nos faz bem! Espero que faça o mesmo bem estar e satisfação à todos (as)!

— Rodrigo C. Santos, teólogo (S. Cruz do Rio Pardo-SP)



Tirando dos doentes

para dar aos sãos

Em agosto, veio a público a proposta que o presidente Jair Bolsonaro quer para a reforma tributária, cujo ponto principal é aumentar a isenção da tabela do Imposto de Renda… E os primeiros pontos nevrálgicos apareceram, a perda de arrecadação de cerca de R$ 39 bilhões. E o que a equipe econômica pretende fazer para compensar? Os mais ricos pagarão? Não!

Hoje, estão isentos de declarar o Imposto de Renda quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. A proposta de Bolsonaro é subir a isenção para quem ganhe até cinco salários mínimos ou R$ 4.990, o que atingiria 11,2 milhões de pessoas.

Em entrevista ao Estadão, o presidente declarou: “Vou continuar batendo nesta tecla, porque acho que quem ganha até cinco mínimos em grande parte, quase todo mundo tem o imposto retornado para eles”. A tabela do imposto de renda não é corrigida pela inflação desde 2015. “Isso eu já falei com eles. Pelo menos corrigir de acordo com a inflação, porque não é Imposto de Renda, passou a ser redutor de renda”.

Isso é promessa de campanha do presidente, mas enfrenta resistência da equipe econômica, pois a grave situação fiscal do país torna proibitivo conceder esse benefício nesse momento. Não se pode ir contra a matemática. Ao que parece, reduzir o número de ministérios e dos cargos que estavam “apinhados de petistas” não produziu o efeito previsto. O mesmo vale para as privatizações e fechamento de estatais inúteis como a TV Lula… Para ter certeza, basta ver a dívida pública que saltou de 3,877 trilhões de reais em janeiro para 4,07 trilhões de reais em agosto e continua subindo, atestando a incompetência da equipe no que propunham.

Fazer somente a correção da tabela do imposto de renda pela inflação causará uma perda de arrecadação de cerca de R$ 2 bilhões para cada ponto porcentual de correção. A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, é diminuir a alíquota de 27,5% sobre ganhos acima de R$ 4.664,68 mensais e compensar com o fim das deduções com gastos médicos e educação. Ou seja, a classe média que já paga para compensar a Saúde e Educação de péssima qualidade, vai pagar ainda mais pela perda das deduções a que tem direito. As deduções médicas no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) representaram, em 2017, R$ 15,1 bilhões.

E quem tem imposto a receber é porque pagou mais do que deveria, isto é, o governo apropriou-se daquele valor indevidamente e demora um ano, em media, para devolver. Não deixa de ser uma penalização para o cidadão. E por que o governo não devolve o quanto antes? Gastou o dinheiro que não lhe pertencia?

E não corrigir a tabela do imposto de renda é o mesmo que aumentar o valor que se vai tomar do cidadão, ou seja, os mais pobres e isentos começam a pagar e quem já paga, paga ainda mais. Corrigir a tabela do imposto de renda e a tabela de descontos é fazer justiça social, não é perder arrecadação como alguns tecnocratas malandramente dizem. Não esquecer que como proposto, pune famílias para beneficiar solteiros. O que os deputados estão esperando para defender seus eleitores?.

— Mário Eugênio Saturno (São José dos Campos-SP)



Pequenas lições

de grandeza

Em Seis Propostas para o Próximo Milênio, palestras que pronunciaria durante o ano letivo de 1985-86, na Universidade de Harvard, se a morte súbita não interrompesse sua obra, Ítalo Calvino, o grande escritor italiano nascido em Cuba, tratou de objetos literários que gostaria que a humanidade preservasse na nova era.

Trata-se de uma das mais belas coletâneas de pensamento a respeito da complexidade das estruturas narrativas. Apesar de o foco centrar-se nos valores literários, não há como deixar de projetar seu engenhoso ideário para o campo da vida social e política.

Na trilha das propostas, roguemos que os nossos governantes e políticos tornem-se compromissários do valor da leveza, o primeiro dos seis. Diante da constatação amarga de que o esforço do governo para resgatar nossa economia não tem quase alterado o mapa do desemprego e melhorado a vida da população, nossas preces apelam para que o país seja capaz de iniciar a correção da monstruosidade registrada pelo IBGE: o rendimento total dos 10% mais ricos é superior à soma dos 80% mais pobres; em 2018, o rendimento médio mensal do 1% da classe mais rica do país foi de 27.744 reais, enquanto os 50% mais pobres tiveram rendimento médio de 820 reais, valor 33,8 vezes menor que os mais abastados.

Não se exige a leveza literária dos termos do escritor italiano, mas a leveza de um cotidiano tranquilo, menos inseguro, mais farto na cozinha, prazeroso, menos cáustico. Não dá para postergar. A vida é cada vez mais breve. As coisas precisam ser feitas com urgência. Não esperem os governos pelo último ano das administrações.

Já o segundo valor, a rapidez, preenche as expectativas das ruas, sendo a resposta que o povo quer nesse ciclo de explosão das comunicações. Brasileiros estão cansados de ouvir a lengalenga dos idos dos nossos bisavós, que, por décadas, ouviram a cantilena de políticos: “Vamos construir a Pátria dos nossos filhos”.

Urge reconstruir a Pátria, já, sem delongas. O amanhã é hoje e pede soluções para cidades de todos os tamanhos devastadas pela incúria de más administrações. Lincoln ensinava: “Podeis ludibriar uma parte do povo durante o tempo todo, ou o povo durante algum tempo; mas não podereis ludibriar todo o povo durante todo tempo”.

O Brasil que ressurgiu da eleição de outubro de 2018 espera por exatidão, esse valor tão massacrado nesses tempos de fake-news. Precisamos banir do nosso dicionário o refrão nazista de que uma mentira repetida três vezes torna-se verdade no quarto relato. Precisamos banir perfis inescrupulosos, a mentira, a promessa mirabolante, a hipocrisia do crocodilo que, chorando, atrai a presa para devorar. Bobbio, outro italiano, em sua obra, chama a atenção para dois fenômenos adversos e estritamente ligados: o poder oculto ou que oculta, isto é, que se esconde, escondendo.

As malhas do poder invisível carecem ser escancaradas. Daí a necessidade de darmos força à visibilidade para se possa acreditar nos governantes e nos representantes do povo. O País não aceita viver sob dois Estados, o visível e o invisível, este operado por estruturas corrompidas, gabinetes secretos, decisões políticas longe dos olhares do público. O “poder mascarado” produz metástases que maltratam a alma da Nação.

Nossa cultura miscigenada abriga valores nobres da vida – o respeito, a lealdade, a fé, o companheirismo, a dignidade, a ética. Há uma vontade plural no país que merece ser respeitada.

Trata-se, assim, de observar e promover a multiplicidade (o quinto valor) dos sujeitos, das vozes, dos olhares sobre a nossa realidade. A pluralidade étnica, social, econômica e cultural do País constitui referência para o planejamento e administração de políticas públicas. Essa visão múltipla sobre o País recomenda a mobilização de todas as classes e categorias profissionais, atribuindo-se a cada uma seus deveres e direitos.

A última lição de Calvino trataria do tema da consistência. Nesse caso, fiquemos com sua intenção de resgatar o valor da responsabilidade nas atitudes e ações, que implica seriedade, densidade, peso. O contraponto é a improvisação, a irresponsabilidade, a tibieza.

O Brasil, ao final de segunda década do novo milênio, precisa resgatar o valor da humanidade, esse que mereceu de Confúcio a máxima: “a humanidade é mais essencial para o povo do que água e fogo. Vi homens perderem sua vida por se entregarem à água ou ao fogo; nunca vi alguém perder a vida por se entregar à humanidade!

— Gaudêncio Torquato (S. Cruz do Rio Pardo-SP)



Lula e a cultura

Lula não é culto, no sentido mais comum do que é isto de ser culto.

Lula comete erros de linguagem ao falar, erros que os adversários não perdoam porque para muitos conhecer Camões, Rui Barbosa e os grandes escritores é mais importante do que perceber a alma popular, sofrer com o povo e alegrar-se com o povo.

Lula não é culto como são cultas algumas pessoas que viajam ao Exterior e que ficam aborrecidas quando são indagadas a respeito do brasileiro mais conhecido fora do Brasil.

Lula não é culto mas apoiou a cultura. Poucos presidentes fizeram pela cultura e pela educação o que Lula fez.

Milhares de escolas foram edificadas em todo o território nacional, nos governos de Lula.

Nos dois mandatos de Lula, centenas de bibliotecas, localizadas em pequenas cidades, receberam doação de livros.

Os Prefeitos das cidades, onde este artigo for publicado, podem dar testemunho sobre este fato.

Lula fez jus ao vaticínio de Castro Alves:

Oh! Bendito o que semeia

Livros, livros à mão cheia

E manda o povo pensar!

O livro, caindo n”alma

É germe – que faz a palma,

É chuva – que faz o mar!

Lula semeou livros. Lula tudo fez para que a população brasileira tivesse mais cultura do que ele.

Lula, de metalúrgico foi a Presidente. Isto não é apenas uma glória para ele. Isso é uma glória para o Brasil. Bendito é o país que escolhe, pelo voto direto e secreto, um operário para a mais alta função da República.

Jorge Ben Jor tem razão por se orgulhar do Brasil –

Moro num país tropical

Abençoado por Deus

E bonito por natureza.

Nenhum significado teria a publicação deste artigo, se Lula estivesse em Brasília, no Palácio Presidencial. O que não falta, neste mundo, são os bajuladores. Jamais gostaria de integrar esse tipo de gente.

Justamente porque Lula está preso – um preso político – é que me sinto muito à vontade para exaltar seu valor, mesmo Lula não sabendo que um juiz capixaba solidarizou-se com ele.

Quisera que Lula se lembrasse que também Tiradentes esteve preso. Sua sorte é melhor do que a do maior herói brasileiro. Tiradentes foi enforcado, Lula está vivo

— João Batista Herkenhoff, juiz aposentado (Vitória-ES)

Câmara proíbe rojões em

Santa Cruz do Rio Pardo

Graças a Deus. Idosos, pessoas doentes, crianças especiais, animais, todos sofrem com barulhos de rojões. E já existem municípios onde são proibidos. Isto porque shows pirotécnicos podem ser lindos e sem barulhos.

— Maria Alice Manzo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Nem tudo que brilha é ouro. O objetivo principal desse projeto são cachorros, cachorros; outras situações constantes são apenas para sensibilizar os nobres vereadores e a população. Na minha rua também tem idoso acamado, nem por isso esses cachorros dão um dia de régua.

— Nelson Mariano (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Maravilha! Parabéns à Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo.

— Virgínia Moraes (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

O homem que conheceu

o coronel Tônico Lista

Conheci seu Sebastião quando eu era criança. Que memória! Muita saúde pra ele.

— Neide de Fátima Bassetto Ribeiro (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

É bonito ouvir pessoas que têm histórias para contar!

— Ana Maria Locutora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

—oOo—

Parabéns pela matéria, parabéns para o romano! Eu amo relógio de pulso.

— Antônio Pereira (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Fotos do Leitor”

Luigia Trevillatto Lorenzetti

— Por Edilson Arcoleze:

Minha tataravó Luigia nasceu na Itália no ano de 1850. Casou-se, naquele país, com meu tataravô Francisco Lorenzetti e tiveram seis filhos, todos nascidos na Itália: Antonio, José, Jacob, Fernando, Libera e Ardia. Vieram para o Brasil e a cidade escolhida foi Santa Cruz do Rio Pardo.

Ela faleceu, com 85 anos de idade, aos 2 de janeiro de 1935 e está sepultada, juntamente com o meu tataravô Francisco, no mesmo túmulo do meu bisavô Antonio Lorenzetti, no Cemitério Municipal de Santa Cruz.