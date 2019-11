Enxame de abelhas fere três

Três pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas na tarde de segunda-feira, 28, numa chácara na área rural de Santa Cruz do Rio Pardo.

Duas das vítimas ficaram em estado grave e tiveram de ser socorridas às pressas. Foram encaminhadas rapidamente à Santa Casa de Misericórdia. Uma delas chegou a entrar em estado de choque após o ataque.

Segundo informações divulgadas na semana passada, as vítimas graves já saíram do estado crítico e passam bem.

Uma terceira vítima sofreu ferimentos leves e passou por cuidados médicos ainda no mesmo dia.

O enxame, disse uma testemunha, se dispersou após o ataque. O grupo era de abelhas migratórias.

Publicado na edição impressa de 03/11/2019