Festival de Música do Camões marcou a noite de sexta

Participantes foram avaliados na categoria intérprete

e composição autoral; premiação ultrapassou R$ 2 mil

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Cerca de 300 pessoas se reuniram no pátio do Colégio Camões, de Santa Cruz do Rio Pardo, para prestigiar o 5º Festival de Música da escola, que aconteceu na noite de sexta-feira, 1º. Concorreram ao prêmio jovens com até 18 anos ou que estejam no último ano escolar.

A equipe de jurados foi composta por Carlos Eduardo Gonçalves, Joyra Carrer, Francini Soret, Bruno Machado, João Rafael Nantes, Tatiana Tulli e Débora Catalano.

Todos os integrantes da banca têm algum contato com a música e contam com amplo repertório cultural.

O festival foi dividido em duas categorias, intérprete e composição própria. Do primeiro ao terceiro lugar, os prêmios foram, respectivamente, R$ 600, R$ 400 e R$ 200.

Na categoria “composição”, que avaliou a melhor letra autoral, o terceiro lugar ficou para Mariana Rossi Rosa, com a canção “Tudo Lembra Você”. O segundo ficou para o grupo ‘Intoxicável’, com a música “O Tempo Passa”. Quem garantiu a primeira colocação, enfim, foi a banda “LJ3M”, que cantou “Rosa da Liberdade”.

Na categoria intérprete, Natan Vicente levou o terceiro lugar, com a música “One”, do grupo de rock Metallica. O segundo ficou para Guilherme Ferreira, que interpretou, no teclado, “The Entertainer”, de Scott Joplin. Foi a dupla “Tsuru”, com a música “Sozinho”, de Caetano Veloso, que levou a primeira colocação.

Para fechar o evento, o grupo “Extreme Special Band”, do Centro Cultural Special Dog, se apresentou no palco e tocou de Queens a Legião Urbana, contagiando o público, que chegou a cantar junto.

O Festival de Música do Colégio Camões acontece a cada dois anos. O evento se reveza com a “Feira do Livro” que a escola também promove bianualmente. A última feira que o Camões realizou foi no ano passado e teve, como atração principal, Carlinhos Brown. Mas também já passaram pela feira literária o escritor Ziraldo e o grupo “Teatro Mágico”.