Finados levou 8 mil pessoas ao cemitério

Pelo menos oito mil pessoas passaram ontem, 2, pelo Cemitério da Saudade de Santa Cruz do Rio Pardo, para visitar jazigos de amigos ou parentes no Dia dos Finados. Os números são de Gagrione Fernando da Silva, diretor do cemitério. A aglomeração começou, na verdade, na sexta-feira, mas foi ontem que o local recebeu o maior número de pessoas.

O número de visitantes aumentou, especialmente no horário das missas — que ocorreram de manhã e durante a tarde.

Neste ano, os túmulos mais visitados foram os dos três jovens que morreram atropelados num acidente no final de setembro, Kezia Cristina de Carvalho, 14, Isabella Lorenzetti de Oliveira, 15, e Wesley Gabriel Batista, 20.

Segundo Gagrione, também houve grande movimentação das famílias que precisavam regularizar as sepulturas pelas quais são responsáveis.

Mas não era este o caso de Denise Xavier Moreira Figueira, 31 e Rosimeire de Salles Ferreira Pereira, 47. Todo ano, as duas visitam o cemitério no Dia dos Finados. Denise visitou o túmulo da sogra. Rosimeire e de familiares que já se foram.

Após o tradicional rito de acender velas ou deixar flores sobre as sepulturas, a sensação é de alívio. “A gente reza, ora. Sinto que fiz minha parte”, disse Rosimeire.

Muitos mbulantes, espalhados por outro lado, se frustraram com a movimentação deste ano. Aparecida de Jesus Penteado Rosa vende flores, velas e outros objetos no local desde 2005. Segundo ela, as vendas neste ano caíram em relação ao ano passado. Ainda assim, porém, conseguiu vender as tradicionais ‘crisântemos’, conhecidas como ‘flores de cemitério’. “E ainda teve gente que levou orquídeas para casa”, disse Aparecida, que divide a venda com o marido.

Sílvia Helena da Silva vende alimentos no local há três anos. Para ela, a movimentação também caiu. “E não sei explicar por quê. Talvez pelo forte calor, mas diminuiu bastante”, lamenta. Ela conta que, quando começou a vender no Finados, a circulação de pessoas era bem maior.

Pessoas que passaram pelo cemitério também reclamaram da falta de água nas torneiras internas. O fornecimento foi cortado pela prefeitura para evitar a lavagem dos túmulos no feriado. Entretanto, idosos e outros visitantes alegaram que não havia água sequer para lavar as mãos ou o rosto, num calor que passava dos 34ºC.