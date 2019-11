Homem mata ex-mulher na frente de filho criança

Asssassino, que cumpria pena

por tráfico, voltou à cadeia



Luciana Batista dos Santos, 40, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido, Elio Gouveia do Carmo, 37, na frente do próprio filho, uma criança de apenas nove anos. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira, 31, no distrito de Batista Botelho, município de Óleo, e abalou toda a região.

Elio Gouveia cumpria pena por tráfico de drogas na prisão, mas havia escapado horas antes do assassinato. Ele estava em regime semiaberto e estourou a tornozeleira eletrônica antes de ganhar as ruas.

A denúncia chegou aos policiais através de denúncias de moradores das redondezas. De acordo com eles, Elio chegou e imediatamente cometeu o crime. Ele esfaqueou a esposa com golpes de faca que também atingiram o próprio filho.

Luciana foi levada às pressas e ainda chegou com vida ao hospital de Bernardino de Campos, mas morreu logo ao dar entrada no local.

Segundo denúncias, Elio teria avisado os ‘colegas’ da cadeia que iria fugir. Além disso, ele chegou a afirmar a eles que mataria a ex-esposa.

Segundo consta, Luciana teria pedido uma medida preventiva contra o ex-marido, que saíra horas antes do crime ser cometido. As motivações que levaram Elio a matar a ex-esposa será investigada pela Polícia Civil. O crime foi registrado como feminicídio. Elio retornou à cadeia.