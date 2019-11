Lutadoras de Santa Cruz do Rio Pardo vencem em Bandeirantes-PR

Atletas de Muay Thai disputaram

o evento dentro de octógono

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Duas atletas de Santa Cruz do Rio Pardo se destacaram em um evento de artes marciais realizado no município de Bandeirantes-PR, no sábado, 26.

Na categoria até 84 kg, Amanda Scucuglia venceu sua luta por pontos. Laura Cambuy, de apenas 15 anos, fez sua estreia em combate e também derrotou sua rival nos pontos, por decisão unanime. Laura faz parte do projeto “Do Ringue para a vida”, desenvolvido pela academia “Chuteboxe”, com a apoio da empresa “Global Seguros e Garantias”.

A iniciativa é voltada para crianças e jovens de baixa renda, que recebem treinamento de Muay Thai, uniformes, equipamentos e acompanhamento pedagógico. O objetivo é afastá-los das ruas e também descobrir futuros talentos do esporte.