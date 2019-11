TJ suspende lei aprovada pela Câmara

Otacílio tentou convalidar

temporários em permanentes

O Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de uma lei, aprovada em agosto pelos vereadores, aceitando os argumentos da Procuradoria Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público paulista. A liminar foi concedida ontem pelo desembargador Campos Petroni, do Órgão Especial do TJ. De acordo com a decisão, a Lei Complementar 696, sancionada pelo prefeito Otacílio Parras (PSB), possui um artigo que transformou servidores temporários em permanentes, afrontando os princípios constitucionais. A lei é sobre a estrutura organizacional da secretaria de Saúde.

A irregularidade foi detectada pelo Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo, que encaminhou rapidamente o caso à Procuradoria Geral, órgão que tem competência para ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. A tramitação foi rápida, com a expedição da liminar.

De acordo com o procurador-geral de Justiça em exercício, Walter Paulo Sabella, a lei de Otacílio Parras aprovada pela Câmara contém um dispositivo que transforma servidores contratados de forma temporária para o Programa Saúde da Família (PSF) em servidores com vínculos permanentes. O programa é mantido com verba federal, através de repasses ao município.

Em menos de quatro meses, é a segunda lei de Otacílio Parras a ser suspensa por ordem de Otacílio Parras. Em agosto, o Tribunal de Justiça derrubou de forma definitiva a chamada “lei das rádios”, através da qual o prefeito de Santa Cruz poderia contratar publicidade em emissoras de rádio sem licitação pública. O objetivo era favorecer a rádio Difusora, mas os desembargadores decidiram que a norma era ilegal. Na época, o ex-secretário de Gestão e Comunicação, Renan Alves, assumiu a autoria do projeto que foi assinado pelo prefeito Otacílio Parras.

Em relação à lei suspensa na sexta-feira, o procurador-geral alegou que uma lei anterior, da ex-prefeita Maura Macieirinha, já havia sido revogada por inconstitucionalidade, mas o sucessor Otacílio Parras insistiu, através de nova lei, em “convalidar contratações já ilegítimas à luz da Constituição, feitas com base na lei revogada para transformar vínculos temporários em permanentes”.

Segundo ele, o fato transformaria em servidores permanentes um grupo de funcionários que não realizaram qualquer concurso público. “Tal privilégio significa não apenas uma afronta ao princípio da impessoalidade, na medida em que interesses pessoais específicos são contemplados, mas também ao princípio da moralidade, visto que a Administração Pública se distancia das boas práticas, do respeito à supremacia do interesse público, para favorecer o interesse de pessoas específicas, sem qualquer legítima justificativa”, escreveu o procurador-geral.

A suspensão, entretanto, foi em caráter provisório, já que o mérito da ação ainda será julgado pelo Órgão Especial. O Tribunal de Justiça já determinou a notificação do prefeito Otacílio Parras e dos vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, para que prestem informações.