Artigo: ‘Vergonha da ignorância’

Vergonha da ignorância

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Outubro Rosa se foi e agora é hora de falarmos do Novembro Azul. O desafio para os profissionais de saúde é muito maior agora do que foi o mês passado. Por dois motivos principais: o homem, culturalmente, é mais desleixado com o própria saúde e resistente à política de prevenção, e porque o exame mais falado em novembro ainda vem acompanhado de um pavor injustificável.

O autoexame das mamas e a mamografia são os caminhos principais para a prevenção e rastreamento dos casos de câncer de mama. Na mesma proporção está o exame do toque retal nos homens, meio principal para o diagnóstico do câncer de próstata. Esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre o público do sexo masculino, só perdendo para o câncer de pele.

Os homens que estão entrando na casa dos 40 anos já devem começar a ficar atentos aos sintomas e realizar com frequência os exames (além do toque retal, há o exame de PSA, que mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata – Antígeno Prostático Específico (PSA). Níveis altos dessa proteína podem significar câncer, mas também doenças benignas da próstata).

A necessidade de se fazer o exame de próstata e ter alguém (geralmente um outro homem, sexo dominante no mundo a urologia) introduzindo o dedo no ânus é motivo de apreensão e piada entre os amigos. Até aí, tudo normal. É até saudável que o tema venha acompanhado de bom humor e isso ajude na conscientização da prevenção.

O problema é quando isso se torna um entrave para se cuidar da saúde. Parece surreal, mas ainda em 2019, beirando 2020, muitos pais de família se arriscam e brincam com uma doença tão séria em nome de uma demonstração de masculinidade que, simplesmente, não existe. Como todo exame invasivo, o toque retal é incômodo, claro. Mas ele não vai fazer alguém ficar mais ou menos homem.

A mulher tem muito mais intimidade do que o homem com o próprio corpo. E essa espécie de autoconhecimento explica porque elas se cuidam mais e melhor. A resistência ao exame que pode detectar o câncer de próstata acontece ainda mais entre os idosos. É por isso que todos os outros homens da família devem se reunir em torno dos patriarcas e mostrar a eles a importância dos cuidados e da prevenção.

Nada pode ser mais masculino do que se manter vivo, saudável e viril, independentemente de qual idade. Já chegou a hora da vida vencer a ignorância. Seja bem-vindo, Novembro Azul.

