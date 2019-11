Dicas: Edição de 03/11/2019

Qual vale?…

Quando renunciou ao cargo de prefeito, em março de 2017 (e depois recuou), Otacílio Parras (PSB) alegou, naquele exato momento, que estava abalado com os acontecimentos nas finanças da prefeitura, pois o caso Sueli Feitosa ainda era recente. Como o Ministério Público pediu explicações, Otacílio disse que, na verdade, estava tendo distúrbios psíquicos e, inclusive, via vultos. Na semana passada, voltou ao assunto, explicando que a renúncia aconteceu por causa de uma patologia degenerativa que causa dores e o faz ficar sentado, mas que, felizmente, já está estabilizada.



Pela tangente…

O prefeito Otacílio Parras (PSB) justificou o fato da prefeitura ter um contrato publicitário com a Difusora, que o entrevista todas as semanas com perguntas dóceis, como uma mera questão administrativa. “É preciso lembrar que a Difusora não foi contratada porque eu quis”, disse ele no programa de seu ex-secretário, ressaltando que que houve uma licitação. A frase é estranha, pois a licitação foi autorizada pelo próprio prefeito Otacílio Parras. Ele ainda garantiu: “A Difusora não está sendo comprada”.



Oscilando

O deputado federal Capitão Augusto (PL) publicou nas redes sociais a imagem de uma Constituição sendo jogada na privada. É o mesmo livro sobre o qual ele jurou exercer com dignidade o mandato de deputado federal.



Transparência

Os vereadores querem instalar câmeras filmadoras no Jetta oficial da Câmara. Segundo eles, a medida garantirá mais segurança. Até o presidente Paulo Pinhata (MDB) assinou o requerimento.



Economia?

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo passou a limitar as pautas impressas das sessões legislativas. Segundo informações, a medida foi adotada para economizar papel. Enquanto isso, os altos salários só vão cair quando algum ocupante deixar o cargo, sabe-se lá quando.



Qualidade

Vereadores se assustaram com a qualidade do asfalto novo da região da Chácara Peixe nas proximidades da rodovia SP-225. A água da chuva detonou parte do pavimento, que precisou ser refeito. E a obra ainda nem foi entregue.



Ah, é?

O prefeito Otacílio Parras (PSB), que costuma ser entrevistado na Difusora até pelo seu assessor Roger Garcia — que ganha R$ 8 mil dos cofres públicos —, agora diz que não gosta quando isto acontece. “Já falei que não quero isso, mas depende da direção da emissora”, afirmou. Na verdade, Roger Garcia é considerado praticamente um assessor do prefeito nos dois empregos. Na vida pública e na privada.

Sem declaração

O vereador Lourival Heitor (DEM), que está sendo investigado por provável crime eleitoral, simplesmente não apresentou nenhum bem na relação obrigatória à Justiça Eleitoral em 2016. Há muitos anos ele é sócio da empresa “Tec Rad”, mas se esqueceu.

‘Coisas de Política’

Ônibus errado

Aquele vereador era amante de uma boa cachaça. De vez em quando, exagerava nas doses. Certo dia, após uma sessão um tanto quanto prolongada, saiu da Câmara com a “garganta seca”. Parou no bar da esquina e mandou ver numa cachaça “da boa”. Depois de praticamente esvaziar a garrafa, foi para o ponto de ônibus pretendendo ir para sua casa.

Acontece que, com a vista embaralhada, entrou no ônibus errado. Assim, ficou girando pela cidade tentando pegar o ônibus circular certo, até que o reconheceu. Sentou-se ao lado de um senhor que logo percebeu a embriaguez do vereador e viu a oportunidade de dar-lhe alguns conselhos:

— Olha, senhor vereador… Você deveria abandonar este vício, pois saiba que do jeito que está indo, ainda acabará chegando ao inferno. — Veio, então, a súbita e inesperada resposta:

— Mas não é possível!!! Quer ver que eu peguei o ônibus errado de novo!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)