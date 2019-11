Pascoalino: ‘O que vocês chamam de silêncio’

O que vocês chamam de silêncio

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Em 1975, o Grande Prêmio do Júri do Festival de Cannes foi para um filme que no Brasil se chamou O enigma de Kaspar Hauser, exibido em São Paulo dois anos depois. Werner Herzog, seu diretor, diz que a idéia do filme nasceu não de Kant ou Schopenhauer, mas de Macunaíma, o filme de Joaquim Pedro de Andrade baseado no romance homônimo de Mário de Andrade. Quando o herói sem nenhum caráter chega à cidade grande num caminhão pau-de-arara, o motorista alerta aos retirantes: “Agora é cada um por si e Deus contra”. A frase marcou Herzog de tal forma que o nome do seu filme premiado em Cannes não é O enigma de Kaspar Hauser, mas “Jeder für sich und gott gegen alle”, a tradução para o alemão da fala do motorista pau-de-arara. Como o filme não está disponível nas boas locadoras da cidade, não vejo inconveniente em comentá-lo por alto.

A história se baseia em fatos reais documentados na Bavária do início do Século XIX. Kaspar Hauser, possivelmente filho indesejado na sucessão da família principesca de Baden, foi confinado em um porão imundo até os 18 anos de idade e abandonado numa praça de Nurembergue no domingo de pentecostes do ano da graça de 1828. Só sabia, então, pronunciar uma única palavra – horse – porém, era incapaz de associá-la a um cavalo ou qualquer outra coisa, pois até aquele dia pentecostal fora privado de ver o que tinha no mundo.

Na primeira metade do filme, Herzog recria as impressões primeiras que Kaspar Hauser faz do que o cerca: rios, ruas, animais, casas, o relógio da matriz, o fogo, crianças e adultos. E tudo, absolutamente tudo, lhe era novo – até as vacas e as galinhas. Dotado de um cérebro descomunal, o que fazia aumentar as suspeitas de que era mesmo filho de nobres, Kaspar logo aprendeu a falar e desenvolver outras habilidades. Com dois anos de civilização começou a escrever o que seria uma auto-biografia para ninguém ler, se antecipando assim em mais de 50 anos ao Zaratrusta de Nietzsche, “um livro para todos e para ninguém”.

Quando dominou um número razoável de palavras, Kaspar passou a emitir opiniões inusitadas sobre tudo o que via e, principalmente, sobre o que queriam lhe ensinar. O filme não perde com a intromissão das palavras; pelo contrário, é enriquecido graças às tiradas originais dessa espécie de ET que baixou na Terra com 18 anos de idade.

A nobreza, o clero e os professores de lógica são as maiores vítimas do pensamento livre de Kaspar Hauser. Por desconhecer um andaime, ele conclui que devia ser muito grande o homem que construiu a torre da igreja. Diante da governanta da família que o adotou e jaz sentada entregue ao crochê (algo como assistir a TV), Kaspar diz que gostaria muito de saber para o que servem as mulheres.

Das frases atribuídas a Kaspar Hauser a minha preferida é: “Esses gritos assustadores ao nosso redor são o que vocês chamam de silêncio?”. E das imagens marcantes do filme, lembro uma cena em que ele se esforça para ensinar um gato a andar sobre as patas traseiras, exatamente como tinham feito com ele há pouco.

A melhor parte do filme, para mim, continua sendo a seqüência em que Kaspar é transformado em atração de um circo de cavalinhos para ajudar nas despesas que a municipalidade tinha com a sua educação. O menino achado, o grande enigma da Europa, se junta a outras anormalidades da espécie humana que o público paga para ver. Seus companheiros de espetáculo são: o pequeno rei, um anãzinho descendente direto de gigantes que foram encolhendo junto com as suas posses; o jovem músico que passa a vida olhando para o interior de um buraco escuro, pois teve a vista ofuscada pelo branco das partituras; um índio esquecido na Europa pelos espanhóis e que veste três roupas sobrepostas para se proteger dos resfriados e do bafo da humanidade…

Desde que assisti a O enigma de Kaspar Hauser, às vezes me ocupo imaginando um circo com as aberrações humanas que conheci e que dariam uma boa bilheteria: o radialista que se diz um homem sem escrúpulos e quer ser o prefeito da cidade, o vereador que sonha entrar para o Guinness Book por decurso de prazo, o rapaz considerado a mulher mais bonita do Brasil, o navegador que deixa a bela mulher e as filhas em Paraty para viver no gelo com focas e pingüins, o sanguinário “maníaco do parque” que recebe cartas de amor na prisão, o juiz que rouba os cofres públicos e, depois de desmascarado e preso, é homenageado pelos colegas, o ex-presidente super inteligente que não conseguiu pagar um salário mínimo de 100 dólares e continua arrotando peru em várias línguas…

Nas últimas três décadas, Herzog perdeu os cabelos dirigindo filmes inquietantes, como Woyzec, para citar apenas um. Mas não conseguiu jamais repetir o sucesso de Kaspar Hauser. Talvez tenha faltado uma outra frase, genuinamente brasileira, para lhe inspirar. Como “os incomodados que se mudem”, “a corda sempre arrebenta do lado mais fraco”, essas coisas tão nossas, mas que eu não tenho a mínima idéia de como se escreve em alemão.

* Publicada originalmente em 16/09/2001