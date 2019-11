Arquivo: o DEBATE na história

No domingo, 30 de março de 1986, o jornal traz uma notícia intrigante: uma denúncia de empreguismo no governo de Onofre Rosa de Oliveira. Afinal, ela partiu, curiosamente, do próprio vice-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho. “Está havendo um jogo de interesses e um empreguismo com o qual não concordo”, disparou Clóvis. Em outra notícia, o jornal informa que começaria na semana seguinte um mutirão de combate ao “Aedes Aegypti”. O diretor do Centro de Saúde, Aparecido Rodrigues Mouco, anunciou o treinamento de 60 homens para combater o mosquito transmissor da dengue e da febre amarela. Enquanto isso, o vereador Antônio Francisco Zanette era o primeiro peemedebista da cidade a anunciar apoio à candidatura do empresário Antônio Ermírio de Moraes ao governo do Estado.

Publicado na edição impressa de 03/11/2019