Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em fundo falso de caminhão

Apreensão aconteceu no final da noite de

ontem, na rodovia SP-225; motorista foi preso

A equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Rodoviária apreendeu na noite desta segunda-feira, 11, exatos 1.251 quilos de maconha que estavam num fundo falso de um caminhão, que tinha como destino o Rio de Janeiro. O motorista foi preso.

O fato aconteceu no pedágio de Santa Cruz do Rio Pardo, perto do acesso à rodovia Castello Branco, onde havia um comando do TOR. O caminhão estava carregado com melancia, mas os policiais desconfiaram e resolveram examinar o veículo.

A droga foi descoberta e o caminhão foi levado durante a madrugada ao plantão da Polícia Civil em Ourinhos, onde se constatou a quantidade de maconha mediante pesagem. O motorista foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Pedro do Turvo.