Atleta de S. Cruz vence a primeira partida da final do estadual sub-19 do Paraná

Final será neste domingo, em Londrina

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Londrina Esporte Clube, time do santa-cruzense João Victor Salles, 18, venceu sábado, 9, o primeiro jogo da final do campeonato paranaense de futebol sub-19.

João atuou como volante na partida, posição em que não está habituado a jogar, mas ainda obteve destaque nos lances.

O primeiro jogo aconteceu em Curitiba, no estádio Couto Pereira, e terminou em 2 a 0 para o time de fora.

A decisão acontecerá neste domingo, às 10h, em Londrina, no Estádio do Café.

O Londrina é o favorito, já que, além de jogar em casa, tem a vantagem de dois gols.

O vencedor do estadual paranaense conquistará a vaga para a Copa do Brasil sub-20 no ano que vem.

João Victor Salles, de Santa Cruz do Rio Pardo, também já foi campeão do mundo pelo Palmeiras sub-17 no ano passado.