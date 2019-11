José Carlos Camarinha esteve em Berlim pouco antes do muro desabar

Ex-vereador, que morreu em 1998,

viu o histórico muro ainda intacto

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Nos arquivos da família, há milhares de fotografias, muitas coloridas e outras em preto e branco, narrando a trajetória de um dos grandes políticos da história de Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, alguns álbuns chamaram a atenção do neto Pedro, pois mostravam as imagens de uma das últimas grandes viagens do engenheiro José Carlos Camarinha. Na turnê pela Europa, ele e a mulher visitaram uma Berlim ainda dividida pelo histórico muro. A viagem aconteceu em julho de 1989 e, menos de cinco meses depois, ele estaria destruído na unificação das Alemanhas.

O neto é Pedro Figueira, hoje fotógrafo profissional, daí o interesse pelas imagens antigas do avô. “Quando vi que era o muro de Berlim, fiquei curioso em ver a data. Pois era apenas alguns meses antes da queda do muro”, contou Pedro, que ontem entregou parte das fotografias ao jornal.

José Carlos Camarinha era engenheiro civil e, como sobrinho do ex-deputado Leônidas Camarinha, entrou muito cedo na política. Candidato em 1963, foi eleito vice-prefeito de Carlos Queiroz, com quem protagonizou uma das administrações mais marcantes da história de Santa Cruz.

Em 1968, era natural que José Carlos fosse o candidato à sucessão de Carlos Queiroz, já que não existia reeleição. Enfrentou outro “campeão de votos” e foi derrotado por apenas 62 votos. Anos depois, voltou à Câmara e foi eleito sucessivamente vereador. Hoje, o prédio do Legislativo estampa o seu nome.

Mas, além da política, José Carlos gostava de viajar. Praticamente todos os anos ele e a mulher Heloísa faziam as malas e partiam para dar a volta ao mundo. E uma curiosidade: levava edições do DEBATE para serem fotografadas em bancas ao redor do planeta.

Em 1989, o casal ficou um mês visitando Bélgica, Polônia, Suécia. Noruega, Dinamarca e Holanda. Mas a passagem marcante foi pela Alemanha, cuja capital ainda era dividida pelo histórico muro. Seis meses depois, a estrutura ruiu. Ontem, aliás, dia 9 de novembro, o mundo celebrou os 30 anos da queda do muro de Berlim.

Segundo Pedro Figueira, Camarinha e Heloísa visitaram os lados oriental e ocidental de Berlim, liberdade que somente os turistas de outros países eram autorizados a fazer.

Camarinha deixou a política e seguiu viajando, até que, fragilizado por um grave acidente na serra de Botucatu, perdeu as forças. Morreu em 1998.