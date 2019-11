Dicas: Edição de 10/11/2019

Risco

Na terça-feira, a partir das 9h, a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Santa Cruz vai decidir, em eleição, se a entidade deve ser usada como trampolim político. As duas chapas concorrentes têm pessoas boas, mas quem comanda a associação, na verdade, são os “cabeças”. E, neste caso, estão em jogo dois projetos…



Santa Casa

Problemas relacionados ao cumprimento do contrato podem tirar da Santa Casa de Misericórdia a empresa responsável pelo diagnóstico de imagens. Pessoas ligadas à empresa garantem que ela pode deixar o hospital em pouco tempo, insatisfeita com problemas que se avolumam. Ontem, o diretor-presidente da Santa Casa, Hélio Pichinin, negou a saída da empresa e disse que não recebeu qualquer comunicação oficial. “São boatos”, insistiu. Já o secretário de Saúde, Diego Singolani, também alegou desconhecimento e disse que vai se inteirar do problema no início da semana. Se, de fato, a empresa deixar o hospital, a Santa Casa fica com um grande pepino nas mãos.



Semelhanças

A cada dia surgem condenações judiciais em casos que têm semelhança com acontecimentos na administração pública de Santa Cruz. Isto complica a situação do vereador Lourival Heitor (DEM), investigado pelo Ministério Público por incompatibilidade de contratos com entidades que recebem dinheiro público. De quebra, complica a situação do prefeito e de seu ex-assessor de Comunicação, que foi beneficiado com verbas publicitárias em desacordo com a lei.



Portas abertas

Depois de se indispor com o governo federal, especialmente com a militância que apoia Bolsonaro, o deputado federal Capitão Augusto Rosa (PL) resolveu abrir as portas de um novo partido em formação para o presidente, que pode abandonar o PSL. Rosa está prestes a conseguir o registro do Partido Militar, que será oferecido a Bolsonaro e seus filhos.



Vai e vem

Um projeto do prefeito Otacílio Parras (PSB), que pede autorização para criar cargos em emergência, está sendo visto com desconfiança pelos vereadores. Na segunda-feira, a proposta foi novamente retirada do plenário e só deve voltar dentro de uma semana. Para a oposição, o projeto é uma “carta branca” para o prefeito contratar sem concurso público na véspera de um ano eleitoral.



Sumido

Por falar no prefeito Otacílio, ele desapareceu dos microfones da rádio Difusora na semana passada. Tem gente que ficou preocupada porque ele não deu sinal um único dia para fazer propaganda de seu governo. Alguns dizem que está rouco.

Pequenos aflitos

Os pequenos municípios, aqueles com menos de 5.000 habitantes, estão preocupados com a proposta do presidente Jair Bolsonaro, de extingui-los. Além de Espírito Santo do Turvo e Canitar, podem ser atingidos pela medida, caso seja aprovada, Cabrália Paulista, Campos Novos, Ribeirão do Sul, Ubirajara, Timburi, Tejupá e Óleo.

‘Coisas de Política’

Brava gente!

O presidente da Câmara Municipal daquela pequena cidade do interior elogiava a conduta do colega vereador, mesmo ele sendo o líder da oposição e, portanto, tecnicamente um adversário.

— Olha, Bonifácio… Soube que você teve atuação decisiva quando aquela turma de baderneiros cercou aqui, a entrada desta “Casa de Leis”, protestando contra o aumento do salário dos vereadores, que votamos na última sessão. Pelo que me contaram, você, sozinho, pôs todo mundo pra correr!

O colega logo explicou:

— Sim, senhor presidente. E digo mais: correram e correram muito… Mas nenhum deles me alcançou!…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)