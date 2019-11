Incêndio atinge barracão e gera prejuízo milionário

Prédio abrigava empresas; uma

delas foi praticamente destruída

Um incêndio com causas ainda desconhecidas atingiu um barracão onde ficam duas empresas durante a noite de segunda-feira, 4, na avenida Pedro Camarinha, na vila Saul, em Santa Cruz do Rio Pardo.

O fogo foi percebido por um vigilante, que ouviu o alarme de incêndio e, ao conferir as câmeras de segurança, notou que as chamas poderiam ganhar grandes proporções.

“Prontamente acionei o Corpo de Bombeiros”, disse o vigilante, anda assustado. Apesar dos esforços da corporação, o fogo se alastrou e tomou conta de quase todo o barracão.

Os bombeiros ainda tiveram que arrombar portas para conseguir acessar o foco principal do incêndio. Nenhum deles ficou ferido.

O barracão agrupa duas empresas. Uma do ramo de locação de máquinas. A outra é uma oficina automotiva.

O fogo destruiu todo o interior da oficina, onde estavam, entre outras coisas, uma caminhonete Chevrolet S10, um Ford Ecosport e mais quatro empilhadeiras, que custam cerca de R$ 100 mil cada. Ao todo, o prejuízo pode alcançar a casa de R$ 1 milhão.

Por outro lado, um único objeto saiu intacto de todo o fogo na oficina. É uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi entregue nas mãos do proprietário — que chorou ao recebê-la.

O escritório foi o local menos atingido pelas chamas porque o Corpo de Bombeiros conteve o fogo antes das chamas se alastrarem pelo local.