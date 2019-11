Redução de salários na Câmara está nas mãos de seu presidente

Pinhata consegue apoio e projeto é

aprovado, mas salários só caem na vacância

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo aprovou na noite de segunda-feira, 4, o projeto de iniciativa da Mesa que reduz salários de comissionados e extingue outros. Na prática, as alterações podem não ter efeito, já que o projeto diz que as mudanças só acontecerão na vacância dos cargos, ou seja, quando o ocupante for exonerado.

Segundo o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), foi a única alternativa do projeto ter apoio dos colegas da bancada que apoia o prefeito Otacílio Parras (PSB). Pinhata já havia tentado apresentar o projeto, mas não houve consenso em reuniões. O próprio prefeito defendeu, em emissoras de rádio, que a Câmara fizesse mudanças somente no final da atual legislatura, que termina no final do próximo ano. Para Otacílio, os próximos vereadores, que serão eleitos em outubro de 2020, é que poderiam discutir as mudanças salariais.

O impasse acontece porque, ao longo de muitos anos, o Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo aprovou projetos que beneficiaram salários dos funcionários. Além disso, uma lei especial concedeu aos cargos de confiança os mesmos benefícios de funcionários concursados, como anuênio, quinquênio, sexta parte e outros.

O resultado foi o crescimento vertiginoso dos salários. Na Câmara, há funcionários que recebem em torno de R$ 15 a R$ 17 mil mensais, embora o salário-base seja bem menor.

Discussão

Dias antes da votação, Paulo Pinhata sinalizou que o projeto poderia ser aprovado, com o apoio dos governistas. Entretanto, houve uma breve tensão no plenário, que chegou a interromper a sessão para uma reunião a portas fechadas.

A reportagem apurou que a bancada governista queria apresentar uma emenda para que, mesmo o projeto estipulando que seus efeitos aconteceriam apenas na vacância, qualquer redução só poderia acontecer a partir de 2021.

Pinhata não aceitou, mas, segundo infomações, ele teria firmado um acordo com os colegas governistas, garantindo a permanência dos atuais comissionados até o final da legislatura ou quando eles pedirem a exoneração.

Foi por isso que, na volta ao plenário, o vereador Edvaldo Godoy (DEM) advertiu o presidente, no microfone, sobre a necessidade de cumprir a palavra empenhada. Edvaldo, porém, não contou qual era o acordo.

Imediatamente, o vereador Marco “Cantor” Valantieri (PL) pediu que a frase de Edvaldo constasse na ata da sessão.

Na votação, o vereador Luiz Antônio Tavares (PSB) preferiu se abster. Ele não concorda com qualquer redução salarial, ao mesmo tempo em que defende a permanência de todos os atuais funcionários comissionados.

O projeto, enfim, foi aprovado. Ele estipula que, na vacância do cargo, o assessor parlamentar terá o salário base reduzido de R$ 8,6 mil para R$ 4,8 mil. Já a diretora geral, caso seja trocada, terá os vencimentos reduzidos de R$ 6,5 mil para R$ 4,4 mil. O cargo de chefe de gabinete, ocupado recentemente com salários de R$ 2,5 mil, será extinto quando o atual ocupante, Edson Luiz de Souza, for exonerado.

Dúvidas

Nos bastidores do Legislativo, a dúvida agora é se realmente Paulo Pinhata fechou um acordo com a bancada governista e, caso afirmativo, se vai cumpri-lo.

O acordo, na verdade, é absurdo, pois o presidente da Câmara tem autonomia para nomear ou exonerar funcionários em cargos de confiança. Segundo se especula, os atuais ocupantes dos cargos de assessor parlamentar e diretora geral, respectivamente José Eduardo Catalano e Rosely Rissato, estão em vias de deixar a Câmara. O primeiro por pressão da família e problemas de saúde. Já Rosely estaria prestes a se aposentar no cargo de confiança.