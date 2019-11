Escola Sinharinha Camarinha premia alunos por olimpíadas e projetos

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A escolha “Sinharinha Camarinha” premiou na quinta-feira, 7, seus alunos que obtiveram destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA.

Recebeu medalha de ouro a aluna Isadora Pereira de Souza. A prata ficou para a dupla Mateus Souza e Beatriz Scucuglia e, no bronze, garantiram-se Tayná Pereira, Bruno de Melo, Pedro Lucas Silva e Pablo Soares.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia foi realizada em maio. Os resultados foram divulgados há mais de um mês, mas o material de premiação chegou no final de outubro.

Além disso, a Sinharinha aproveitou a manhã de sexta-feira para entregar certificados aos estudantes que se destacaram no projeto “Aluno Nota 10”, cujo objetivo é incentivar os estudos e o alcance de melhores resultados.

O “Aluno Nota 10” possui critérios de avaliação. Um deles são as notas mínimas a serem atingidas em cada matéria.

Na Sinharinha, ao menos 40 alunos se destacaram e ganharam reconhecimento no projeto da escola.