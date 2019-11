Verbo mudou significado do projeto de Joel sobre distribuição de uniformes

O projeto do vereador Joel de Araújo (PRB), que determinava ao município a distribuição gratuita de uniformes escolares, embora aprovado por unanimidade, não terá efeito prático. É que a bancada governista aprovou antes uma emenda alterando o verbo do texto de Joel. Ao invés de “deverá”, agora consta “poderá”.

Com a palavra agora no condicional, o projeto foi sancionado pelo prefeito Otacílio Parras e publicado na edição de ontem do “Semanario Oficial”. Na prática, a distribuição dos uniformes só acontecerá por vontade do prefeito.

Joel lamentou a mudança e voltou a dizer que este benefício aos estudantes já existe em cidades da região, como Ourinhos, Ipaussu e Espírito Santo do Turvo. Em alguns municípios, segundo vereador, o Poder Público distribui até material escolar.

O prefeito Otacílio já se manifestou contra o projeto antes mesmo da votação. Ele disse que o custo estimado dos uniformes será em torno de R$ 1 milhão anual, o que prejudica o orçamento do município.

Segundo o prefeito, os municípios que concedem este benefício aos estudantes da rede de ensino não o fazem por força de alguma lei, mas por tradição.