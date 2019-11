Beto Magnani: ‘O mictório’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O mictório

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

O último acorde ainda soava nos ouvidos quando fui ao banheiro. Do pequeno vitrô, que mal cumpria a missão de ventilar o recinto, eu ouvia gritos que ecoavam entre os prédios da metrópole. Uma comemoração entusiasmada. Contagiante. Ocupei o último mictório livre dos três existentes.

— Se não sabe, ignora. É ignorante. Lamento.

— Verdade.

— Se sabe e diz que não sabe, é um mentiroso. E a mentira não é um recurso saudável. Além de não ser duradouro. Insegura.

— Verdade.

— Agora, se sabe o que houve e diz que não houve, é um criminoso além de mentiroso. Porque se diz que não houve é porque tem coisas pra esconder ou quer prejudicar alguém. Ou seja, há má fé. Há dolo. Crime!

— Verdade.

Terminaram juntos, impressionantemente sincronizados com o último “verdade”. As braguilhas também; foram fechadas em sincronia olímpica. Não falaram mais nada. Saíram sem lavar as mãos. Eu continuei ali. Alívio longo. Legítimo. Terminei. Lavei as mãos e voltei para o segundo ato.

(Magú)