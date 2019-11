Justiça Federal mantém condenação de ex-prefeito e ex-vereador de Chavantes

Wilson Bassit contratou empresa de ex-vereador sem

licitação; os dois tiveram recursos negados em apelação

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve as condenações do ex-prefeito de Chavantes, Wilson Bassit (PTB), e o ex-vereador José Luiz Roquejani, que, na condição de vereador, teve sua empresa contratada por Wilson em 2002.

A ação civil pública foi foi movida pelo Ministério Público Federal e resultou na condenação no final do ano passado. Há semanas, Roquejani teve os embargos de declaração — recurso que serve para corrigir possíveis erros na sentença — aceitos.

O Tribunal, no entanto, não alterou seu resultado e apenas reiterou que os votos pela condenação não foram unânimes, mas por maioria. Era o único equívoco no acórdão.

O processo tem relação com a contratação da empresa Laboratório de Análises Clínicas de Chavantes em 2002, cujo proprietário é José Roquejani. Na época, ele ainda era vereador no município.

A acusação cita que, à época, moradores do município iam a Ourinhos realizar os exames clínicos, prática que foi rompida pelo prefeito Wilson, optando por fazer o serviço em Chavantes. Em seguida, ele contratou, sem licitação, o laboratório de Roquejani.

Wilson Bassit alegou que a administração havia optado por não abrir processo licitatório porque não havia outras empresas laboratoriais em Chavantes. O Ministério Público, porém, confirmou a existência de outra empresa do mesmo ramo. De acordo com o Tribunal, isso pode configurar enriquecimento ilícito.

A desembargadora federal Mônica Nobre rejeitou a apelação de Bassit contra a decisão e manteve, integralmente, a sentença condenatória. Segundo ela, o município de Chavantes teve os cofres prejudicados pela contratação sem licitação do laboratório de Roquejani.

A desembargadora ainda afirmou que Wilson Bassit, ao contratar a empresa do então vereador, afrontou diretamente a Constituição e a própria Lei Orgânica de Chavantes.

A Lei Orgânica a que Nobre se refere proíbe que servidores públicos e vereadores negociem com o poder público. Há, ainda, a vedação de até seis meses após a exoneração. O texto é idêntico à Lei Orgânica de Santa Cruz do Rio Pardo.

Os réus Wilson Bassit e José Luiz Roquejani foram condenados à suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou receber créditos de isenção fiscal. A empresa laboratorial de Roquejani, além de proibida de contratar com o poder público, também deverá pagar R$ 8.433,50, valor que recebeu da prefeitura à época, acrecido de juros e correção monetária. Em valores atuais, a multa ultrapassa os R$ 25 mil.

Esta não é a primeira condenação do ex-prefeito Wilson Bassit. Dois dos processos que ele sofreu já transitaram em julgado (quando não há mais recursos a que recorrer). Um deles terminou em 2015 e Bassit ficou inelegível. O tema também envolve improbidade administrativa.