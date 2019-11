Codesan: MP arquiva investigação das finanças, mas ainda apura horas extras

Investigação é semelhante a uma CPI de 2015, cujo relator

foi Edvaldo Godoy (DEM) e relatório aborreceu o prefeito

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local



O Conselho Superior do Ministério Público deve homologar o pedido de arquivamento de investigações sobre as finanças da Codesan no período em que passaram pela presidência Eduardo Santos Blumer e Cláudio Agenor Gimenez, ambos indicados pelo prefeito Otacílio Parras (PSB). O pedido de arquivamento foi apresentado pela promotora Paula Bond Peixoto, depois de apurar todas as motivações para o aumento das dívidas acumuladas na atual Codesan entre 2012 e 2015.

Na época, eram considerados suspeitos os atrasos nos encargos sociais, como o FGTS, e aditamentos sucessivos nos contratos da Codesan com postos de combustíveis, cujos preços poderiam estar acima dos praticados pelo mercado.

O caso virou uma CPI na Câmara no final de 2014. A presidente da Comissão era a então vereadora Cleuza Soares (PR). O relator foi Edvaldo Godoy (DEM), hoje aliado do prefeito. No entanto, na época o relatório final, que foi duro em relação à Codesan, provocou um distanciamento entre Edvaldo e Otacílio. O prefeito chegou a se referir a Edvaldo como “novo líder da oposição”.

A CPI foi aberta através de denúncias do então vereador Luiz Carlos ‘Psiu’ Novaes Marques, que estranhou os constantes prejuízos na autarquia durante o governo de Otacílio Parras, ao mesmo tempo em que operava com lucro durante os governos anteriores. Segundo os documentos, a Codesan acumulava prejuízos financeiros e não conseguia se estabilizar economicamente. Otacílio, então, “despejou” milhões nos cofres da empresa de economia mista para cobrir os rombos.

O Ministério Público resolveu apurar e convocou o prefeito e os dois ex-presidentes para prestarem esclarecimentos.

Em 2015, Otacílio Parras declarou publicamente que o “buraco” tinha origem em balanços “maqueados” pelas administrações anteriores. Segundo ele, a contabilidade praticametne “tapava buracos” nas contas, escondendo a verdadeira situação da empresa.

Ao Ministério Público, porém, Otacílio Parras foi mais prudente. Ele explicou que, na verdade, os déficits durante seu mandato se deram em função da crise econômica em que o Brasil se encontrava naquela época. O prefeito também argumentou que um dos motivos pelos quais os cofres da Codesan ficaram no vermelho foi a rescisão do contrato de limpeza pública, que ocorreu em 2013. Na época, o município abriu uma licitação para a atividade, uma vez que o Tribunal de Contas vinha apontando a irregularidade havia anos. A Codesan, então, mesmo sendo um braço da administração, ofertou um valor muito alto e perdeu o serviço para a empreiteira “MRover”.

Otacílio afirmou que, naquele período, houve inúmeras rescisões de contratos de trabalho e, ainda, indenizações trabalhistas — fato, aliás, que perturba a Codesan até hoje. Segundo Parras, a situação econômica da autarquia se regularizou em 2017, quando foram novamente parcelados os débitos de encargos como o FGTS. De acordo com reportagem do jornal, o parcelamento comprometeu as finanças do município até o exercício de 2028.

Ele também esclareceu à promotora Peixoto que a maioria dos problemas econômicos que a Codesan enfrenta são os de longo prazo e que a autarquia está se valendo de Refis para sanar essas dívidas.

Em relação aos aditamentos de contratos com postos de gasolina, a defesa dos investigados demonstrou que, durante várias vezes ao longo do ano, eles foram realizados para realinhar o preço dos combustíveis aos praticados pelo mercado.

A promotora Paula Peixoto admitiu que, após análise de documentos do Tribunal de Contas do Estado, não há como confirmar omissão ou culpabilidade por parte dos presidentes que passaram pela Codesan durante o período.

O arquivamento, por outro lado, não significa alívio para Parras e Agenor. É que a promotora deixou claro que o arquivamento dessas investigações não tem a ver com o caso das “Horas Extras”, pois há um outro inquérito que apura o pagamento indevido desses valores durante governos anteriores e a administração de Otacílio Parras.

Numa outra CPI envolvendo a Codesan na Câmara, ex-diretores e funcionários admitiram em depoimentos que Parras e Gimenez sabiam da fraude nas “Horas Extras”, que vinha sendo praticada há vários governos.

Agenor é conhecido pela gestão perturbada que manteve na Codesan durante os anos de 2014 a 2018. Ele já foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa por ter usado o site da autarquia para fins pessoais e políticos. Agenor recorreu da condenação. Além disso, Gimenez, na condição de presidente da Codesan, também teve as contas do ano de 2015 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Numa derrota recente, ele foi condenado a pagar ao advogado João Gabriel Lemos Ferreira o valor de R$ 20 mil por tê-lo ofendido nas redes sociais.